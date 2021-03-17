Sağanak ve kar uyarısı! 17 Mart hava durumu

Meteoroloji'nin 17 Mart Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinin çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Şanlıurfa haricinde tüm şehirlerin aralıklı olacak şekilde yağışlı geçeceği öngörülüyor. Genel olarak sağanak ve yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin edilen yağışların, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve güneyi, Akdeniz Bölgesi ve Kıyı Ege'de yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve güneyi, Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in yüksekleri ve iç kesimlerinin karlı ve karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Doğu Akdeniz ile Orta Akdeniz'de kuvvetli sağanak beklenirken, Tunceli ve Erzincan çevreleri ile Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinin (Toroslar) kuvvetli ve yerel olacak şekilde yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Türkiye'nin iç kesimlerinde hava sıcaklığının 2-5 derece azalması bekleniyor.

Rüzgâr

Genel olarak güney ve güneybatıdan esmesi beklenen rüzgârın Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan orta şiddette eseceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve güneyi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda rüzgârın güneyden şiddetli ve fırtına olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve aralıklı olarak sağanak ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Ankara hava durumu

Çok bulutlu ve aralıklı olacak şekilde yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Sabah vakitlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 8 derece.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu ve aralıklı olacak şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Antalya hava durumu

Çok bulutlu ve aralıklı olacak şekilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Zonguldak hava durumu

Çok bulutlu ve aralıklı olarak yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Trabzon hava durumu

Çok bulutlu ve akşam vakitleri itibarıyla yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Erzurum hava durumu

Çok bulutlu ve akşam vakitleri itibarıyla aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Diyarbakır hava durumu

Çok bulutlu ve akşam vakitleri itibarıyla aralıklı olarak yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 09:38