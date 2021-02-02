Safiye Ali Kimdir? Türkiye’nin İlk Türk Kadın Doktur Kimdir?

Google tarafından Doodle yapıldıktan sonra binlerce vatandaşımız Safiye Ali’nin kim olduğunu ve biyografisini merak etti. 2 Şubat Safiye Ali’nin doğum günüdür. Kendisi ilk Türk kadın doktor olmanın yanı sıra aynı zaman ilk tıp kadın eğitmenidir.

Türk tarihi için önemli ve başarılı biri olan Safiye Ali tıp dünyasının da unutulmazlarındandır. Safiye Ali eğitimini Amerikan Kız Kolejinde tamamlamıştır. Ayrıca kendisine Doktor Namzeti unvanı da verilmiştir. Eşi birlikte kendi muayenesini işletmiş aynı zaman Türk Kadınlar Birliği Sıhhiye Komisyon başkanıdır.

SAFİYE ALİ KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Safiye Ali, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamit'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa’nın kızıdır. Annesi ise Şeyhülharem Hacı Emin Paşa'nın kızı Emine Hasene Hanım olarak bilinmektedir. Safiye Ali ise dört kız çocuğunun en ufağıdır. Babasını ise küçük yaşta kaybetmiş çocukluğunu dedesi Emin Paşa'nın Valideçeşme'deki konağında geçirmiştir.

Ülkemizde birçok kadın özellikle kadın hastalıkları için kadın doktorları tercih etmekte. Fakat o zamanlarda ülkemizde kadın doktor yoktu. Darülfünun Tıp Fakültesi ise henüz kadınları doktor olarak eğitime almıyordu. Safiye Ali ise I.Dünya savaşı sırasında Almanya’da Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi oldu.

Okulu bitirdikten 6 hafta sonra ise kadın ve çocuk hastalıkları alanında uzmanlaşmak için Almanya’ya geri döndü ve eşi Dr. Ferdinand Krekeler (sonradan Ferdi Ali) ile tanıştı. 1923 yılında Türkiye’nin ilk kadın doktoru olarak meslek hayatına başladı.

Aynı zamanda ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik alanında dersler vererek kızlara tıp eğitimi sunan ilk kadın öğretimci oldu.

5 yıl boyunca ise İstanbul’da bir karşılık almadan anne ve çocuk sağlığı için çalışmalar yaptı.

Anne sütünden kesilen ya da temiz süt içme imkanından yoksun olan çocuklar için Süt Damlası Bakım Evi'nin başına geçti ve gönüllü çalışmalar yaptı. Kadınları emzirmeye teşvik etti. Aynı zamanda erken cumhuriyet döneminde kadın hareketlerindeki öncü isimlerden olmuştur. Aynı zamanda kendisi o tarihlerde fuhuş ile mücadele için çalıştı.

5 Temmuz 1952 yılında ise Dortmund’da hayata gözlerini yumdu. İlk Türk kadını olan Safiye Ali örnek bir insan oldu ve sadece ülkemizdeki kadınlar için değil dünyadaki tüm kadınlar için unutulmayacak hizmetler de bulundu.