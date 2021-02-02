Saadet Partisi: HDP'nin ziyaretini Türk milleti için kabul ettik

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan, Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerle diyaloglarına güç kazandırmak üzere harekete geçti. Buldan, bu kapsamda öncelikle Saadet Partisi'ne gitti. Yanındaki ekiple beraber Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Buldan, Türkiye'de mevcut olan siyasi ortama ilişkin görüşlerini iletti.

"Tüm siyasi partilerle görüşmeyi önemsiyoruz"

Dün yapılan görüşmeye ilişkin Saadet Partisi Sözcüsü Aydın'dan önemli bir açıklama geldi. Aydın, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşmanın bitirilmesine ilişkin gösterilen çabalardan Türk milletinin hoşnut olduğunu belirterek, milletin hoşgörü ve uzlaşı ortamının sağlanmasına yönelik tüm siyasi partiler ve STK'lardan (sivil toplum kuruluşları) adım beklediğini ifade etti. Türk milletinin söz konusu beklentisini yerine getirdiklerine dikkat çeken Aydın, birlikte yaşama iradesiyle Türk milletinin ve Türkiye'nin sıkıntılarını tüm siyasi partilerle görüşmeyi ve değerlendirmeyi önemsediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi

Aydın'ın bu açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği içerisinde olmadıklarını, yalnızca görüştüklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Türkiye'de bulunan tüm siyasi partilerle görüştüğünü belirterek, Atatürk'e işaret etmişti. Atatürk'ün din, mezhep veya etnik köken fark etmeksizin hep birlikte yaşamaktan yana olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün daima birlik ve beraberlik adına mücadele ettiğini kaydetmişti.

"Çözüm bekleyen sıkıntılar ele alındı"

Aydın, HDP (Halkların Demokratik Partisi) tarafından Saadet Partisi'ne gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Türkiye'nin ve vatandaşların çözüm bekleyen sıkıntılarının ele alındığını kaydederek, söz konusu ziyaretin Türkiye'deki hoşgörü ve uzlaşı ortamına fayda getirmesini umut ettiklerini aktardı.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Buldan, Türkiye'nin geleceği bakımından siyasi partiler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ve diyalogların önem arz ettiğine dikkat çekti. Saadet Partisi ile bu süreci başlattıklarını ifade eden Buldan, muhalefet partilerinin demokratikleşme konusunda aynı noktada bir araya gelebilmelerini sağlamak için çaba harcadıklarını aktardı.

"Muhalefet partilerinin demokratikleşmede ilerlemesini umuyoruz"

Buldan, Türkiye'de bulunan muhalefet partilerinin hem ülkenin karşılaştığı tüm sıkıntılar hususunda hem de demokratikleşme konusunda ilerlemesini umduklarını belirterek, Saadet Partisi'ne yönelik ziyaretlerinin hedefinin de bu olduğunu ekledi.

"Açıkça ittifak yapmak istiyoruz" demişti

Daha önce bir açıklamada bulunan Buldan, artık seçimlerde ittifakları gizli saklı kurmayacaklarını belirtmişti. Buldan, ittifakları açıkça kurmaktan yana olduklarını dile getirmişti. Buldan, artık hiçbir siyasi partinin "gizlice" HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile ittifak görüşmesinde bulunmayacağına dikkat çekerek, halkın buna onay vermediğini söylemişti. Halkın açık bir ittifaktan yana olduğunu dile getiren Buldan, kendileriyle ittifak kuracak olan tüm muhalefet partilerine kapılarının açık olduğunu söylemişti.

İYİ Parti'yi de ziyaret etmek istiyorlar

Saadet Partisi'ni ziyaret eden HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) şimdi de görüşmek için İYİ Parti'den randevu istediği öğrenildi.