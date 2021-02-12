Rütbesini Fethullah Gülen Takmış: O Generalin Rütbesi Söküldü!

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğgeneral Serdar Atasoy’un rütbesi söküldü. Gelen bilgilere göre piyade kurmay albay rütbesinde görev yaparken 30 Ağustos 2020’de YAŞ kararı ile tuğgeneral olan Atasoy, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atandı.

Teğmen rütbesini Gülen takmış

Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet, yaptığı çalışmanın ardından Atasoy’un FETÖ ile bağlantısını tespit etti. Atasoy’un bu göreve başlamadan önce Harekat Başkanlığı ve 4. Kolordu emrinde çalıştığı ve sonrasında emekliye ayrıldığı bildirildi.

27 Ocak’ta gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak FETÖ’de Servet kod adını kullandığını ve kurmaylık sınav sorularının kendisine örgüt tarafından verildiğini itiraf eden Atasoy, teğmen rütbesini kendisine Fethullah Gülen’in taktığını da itiraf etti. Soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, general rütbesi MSB onayı ile söküldü ve er statüsüne düşürüldü.