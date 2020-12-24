Rusya'da İlginç Olay: Milletvekili, Meclis Toplantısında 'Bakanın Dekoltesini' Eleştirdi

Rusya'da, pandemi önlemleri nedeniyle video konferans ile gerçekleşen bir meclis toplantısında bir milletvekili, bakanın dekoltesini eleştirdi ve kendisini tahrik ettiğini belirtti.

Yakutistan Federasyonu’na bağlı yerel meclis üyelerinden Pyotr Ammosov, online toplantı esnasında bir kadın bakının dekoltesini eleştirmesi tartışma çıkmasına neden oldu. Meclis üyesi Ammosov, online toplantıda kadın bakanın dekoltesinin “dikkatini dağıttığını” söyledi.

‘Sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim”

Yakutistan Federasyonu’nun temsilcisi, meclis üyesi, Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı olarak kabinede görev yapan İrina Visokih için, “Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil” dedi. Bunun ardından kadın bakan, Ammosov’a tepki gösterdi.

Bakan, kendisini eleştiren meclis üyesine “kıyafetlerini kimseyle tartışmaya niyetli olmadığını” söyledi. Bunun ardından milletvekilinin mikrofonu kapandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 17:52