Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!

Meteoroloji, son hava durumu rapurunu paylaştı. Rapora göre bugün ülkeye Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası gelecek ve yarından itibaren ülkede etkisini göstermeye başlayacak. Bugün ülkenin batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Marmara'daki yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda da düşüş yaşanacak. Balıkesir, İstanbulûn Anadolu yakası, Sakarya, Zonguldak ve Bartın'da akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

Ülkeye Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgası nedeniyle yarın ülke genelinde sıcaklıklar düşecek. İç Anadolu bölgesinde bugün bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent Ankara'da hava sıcaklığı 14 derece ve parçalı bulutlu olacak. Yarın ise (pazar) kentte sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek, yer yer kar ve karla karışık yağış etkili olacak. Eskişehir'de de bugün hava sıcaklığının 12 derece olacağı, yarın ise 6 dereceye düşecek sıcaklıklarla birlikte kar yağışının görüleceği kaydediliyor.

Ege ve Marmara gibi yağış alan yerlerde hava sıcaklığı bugünden itibaren düşmeye başlayacak. Bölgenin güney kısımları hariç Ege bölgesi genelinde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. İzmir'de hava sıcaklığının 18 derece, Denizli'de 16 derece ve Bodrum'da 17 derece olacağı kaydedildi. Yarın Ege'nin iç kesilerinde sağanak yağış etkili olacak ancak bölge genelinde hava parçalı bulutlu ve açık olacak.

Pazar günü hava sıcaklıkları

Karadeniz'de bugün havanın ılık olacağı kaydedildi. Trabzon'da bugün hava sıcaklığı 19 derece olacak ancak yarın keskin biçinde düşerek 8 dereceye inecek. Bugün Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Bugün Adana'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise hem Güneydoğu Anadolu geneli hem de Adana'da yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Yarın ülkenin doğu kesimlerinde kar yağışları görülecek, ülkenin iç bölgelerinde ise karla karışık yağışlar etkisini gösterecek.