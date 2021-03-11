Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye İçin Masaya Oturdu! İşte Son Gelişmeler

Rusya Diş işleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından son dakika açıklamaları geldi. Lavrov, Rusya, Türkiye ve Katar’ın, Suriye için masaya oturduğunu açıkladı. 3 ülke ayrılıkçılık girişimlere mücadele için anlaştı. Peki bu ne demek oluyor? Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’ndan da açıklamalar gecikmedi. Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek dedi. İşte üç ülke arasında yaşananlar ve son dakika gelişmeleri haberimizde…

TÜRKİYE, KATAR VE RUSYA MASAYA OTURDU

Türkiye, Katar ve Rusya’nın dışişleri bakanları bugün Suriye için anlaşmaya vardı. Üç ülkede Suriye’deki çatışmaların sonlandırılması için kendi ülkelerinde yapılacak siyasi çalışmaları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile Doha’da ortak bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında ise söz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’daydı. Lavrov, Suriye ve çözüm konunu ele aldı. Suriye için üç ülkenin de çözümünün birbirinin isteklerine yakın olduğunu ve bundan ne kadar memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Rus Bakan Lavrov, Birleşik Millet 2254 kararının ve Astana üçlüsü tarafından gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Kongresi sonuçlarına dayanarak ortak anlayışa sahip olduklarından da bahsetti.

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK

Rusya, Türkiye ve Katar devletlerinin yaptığı ortak açıklamalar da ise en dikkat çeken nokta Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü noktası oldu. Üç ülkede Suriye Devletinin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını vurguladılar.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Üç ülkenin ortak bildirisindeki bir diğer önemli noktada terör oldu. Terörün her türlüsüyle mücadelenin devam edeceği açıklandı. Yine bunun yanı sıra hem Suriye’de hem de ona komşu olan ülkelerde tehdit haline gelen ayrılıkçı ve kışkırtıcı planlara da karşı olduklarına dair görüşlerini üç ülke de bildirdiler.

'DÜZENLİ GÖRÜŞMELER YAPMAYI KARARLAŞTIRDIK'

Katar, Rusya ve Türkiye terör ve Suriye’nin bağımsızlığı konusunda anlaştıktan sonra görüşmelerinden devam edeceği vurgusunda da bulundu. Üç ülkeyi temsilen konuşan Bakan Lavrov, hedeflere ulaşılana kadar doğrudan iletişim halinde olacaklarını da açıkladı.

BİR YIL ÖNCE GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞ

Lavrov, bunun yanında sözlerine devam ederken Rusya-Türkiye ve Katar görüşmelerinin bir yıl önce başladığını ve bunun Astana’nın yerini almadığını dile getirdi. Ankara, Moskova Tahran tarafından yürütülen Astana formatına bu görüşmelerinde faydası olacağı vurgusu yapıldı.

KATAR SURİYE’YE GİRMEYECEK

Diğer merak edilen bir konu ise kara devriyelerinin olup olmayacağıydı. Bu konuya da Rus Bakan değindi. Lavrov açıkça üç ülkenin ortak bir kara devriyesinin öngörülmediğini belirtti. Rus ve Türk askeri Suriye’de kalırken Katar askeri ülkede herhangi bir devriye yapamayacak. Lavrov, Katar’ın desteğinden de sadece memnuniyet duyabileceğini ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DE ELE ALINDI

Aynı zaman da üç devlet tarafından terör örgütleriyle mücadele ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, IŞİD, PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki sivilleri hedef aldığını ve savaş suçu işlediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, sivillerin korunmasına ve terör örgütleriyle mücadeleye devam edileceğinden bahsetti.

S-400 NE OLACAK? ÜLKEMİZE NE ZAMAN GELİYOR

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında S-400 hava savunma sistemine de değindi. S-400 savunma sisteminin iyi bir anlaşma ile alındığını dile getiren Çavuşoğlu, ülkemizin daha fazla savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu ve bunun da alınacağını açıkladı.