Rusya Sokakları Karıştı: Yüzlerce Gözaltı Var!

Rusya’da muhalif siyasetçi Navalni’nin gözaltına alınması ülkeyi karıştırdı. Geçtiğimiz haftalarda snir gazıyla zehirlenmesinden sonra fenalaşan ve tedavi için özel izinle Rusya’dan Almanya’ya giden Rus siyasetçi Navalni, ülkesinde döndükten sonra gözaltına alınmıştı. Putin’e karşı en ciddi muhalif aday olan Navalni, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak Navalni destekçileri bu durumu protesto için sokaklara çıktı.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Rusya’da siyasi protestolara polis güçleri sert bir şekilde müdahale ederken, ülkenin önemli STK’larından OVD Info, yüzlerce kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltı sayısı sadece Vladivostok şehrinde 100’den fazla oldu.

Kaydedilen videolarda, göstericilerin “Putin bir hırsız” ve “Rusya için özgürlük” sloganları attığı görüldü.

Navalni destekçisi protestocular, ülke genelinde 100 şehirde protesto için çağdıra bulundu.

Başkent Moskova’da protestoların başlamasıyla en az 140 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis, şehir merkezine girişleri engeledi ve protestoları dağıtacağını açıkladı.

Navalni’nin eşi Yulia’nın da gözaltına alındığı bildirildi.