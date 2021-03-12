Rusya'nın savaş uçağı teklifine Türkiye'den cevap!

ABD Patriot satmayınca Rus S-400'lerden satın alan Türkiye, Washington tarafından F-35 programından çıkarılınca bir taraftan kendi millî savaş uçağını geliştirmeye, diğer taraftan satın alınabilecek Su-35 ve Su-57 gibi savaş uçaklarını incelemeye başladı.

Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da görüşmüş ve iki lider 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 jetlerini yakından inceleyerek brifing almıştı.

Varank: Su-57 ve Su-35 tekliflerine sıcak bakıyoruz

Geçtiğimiz günlerde FSVTS (Rusya Askerî Teknik İş birliği Federal Servisi) yetkilileri, görüşmeleri ilerletmeye ve Türkiye'ye Su-35 ya da Su-57 satışı yapmaya hazır olduklarını bildirmişti.

Açıklama üzerinden günler geçtikten sonra Rus Sputnik haber ajansının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başta Su-57 ve Su-35 olmak üzere Rusya'nın yeni nesil jetlerini Türkiye'nin alabileceğini, Rusya'nın bu konuda iş birliği teklifine olumlu dönüt yapabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin diğer ülkelerle iş birliklerini "ihtiyaçlar ve karşılıklı çıkarlar" temelinde değerlendirdiğini vurgulayan Mustafa Varank, Savunma Banayii Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaklaşa planlamalarının olduğunu, havacılık alanındaki ihtiyaçlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Ankara'nın kategorik olarak "X ülkesinin uçağını istiyoruz, Y ülkesinin uçağına karşıyız" demesinin mevzu bahis olmadığını kaydeden Bakan Varank, "Mevcut ihtiyaçları karşılayacak bir uçak varsa, sistem entegrasyonu zorluğu olmayacaksa; bu uçağı Rusya ya da Avrupalı başka ülkeden de alabiliriz." dedi.