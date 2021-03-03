"Rusya'nın Karabağ konusunda kirli planları var!"

Ermenistan’ın taciz ve saldırıları üzerine Azerbaycan, 27 Eylül 2020 tarihinde operasyon başlatmış ve Karabağ'da 30 senedir süren işgali genel olarak sona erdirmişti. Ermenistan ordusunun ağır kayıplara uğradığı savaş ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş, Ermenistan Laçın, Ağdam ve Kelbecer'den geri çekileceğini taahhüt etmişti. Söz konusu anlaşma doğrultusunda Rusya tarafından Karabağ'a barış gücü gönderildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan haritada, Ermeniler tarafından işgal sürecinde kullanılan korsan isimlere yer verilmesi eleştirilere neden oldu.

"Cephane ve silah götürebiliyorlar"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Azerbaycan ordusundan emekli olan Adalet Verdiyev isimli güvenlik uzmanı, Rusya'nın Karabağ hakkında kirli planlara sahip olduğunu aktardı. Laçın koridorunun Rusya tarafından denetlendiğini belirten Verdiyev, Ermenistan’dan gelen araçların Laçın koridorunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan Karabağ'a cephane ve silah götürebildiğini, konuya ilişkin kesin bilgiye sahip olduklarını ifade etti.

"Yeni bir çatışma yaşanabilir"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 4'üncü maddesine göre Karabağ'dan bütün silahlı unsurların çekilmesi gerektiğini aktaran Verdiyev, Rusya tarafından bu konuda herhangi bir hamlede bulunulmadığını söyledi. Verdiyev, söz konusu ülkenin Karabağ'a cephane ve silah gönderilmesine aldırış etmediğine dikkat çekerek, Ermenistan'ın yeni bir katliam planı yaptığını ileri sürdü. Verdiyev, Karabağ'a götürülen cephane ve silahların yeni bir çatışmaya yol açabileceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından her gün faaliyet raporu hazırlanıyor. Söz konusu faaliyetler haritayla gösteriliyor. Ermenistan işgali sürecinde Karabağ'da bulunan çeteler tarafından kentlere, köylere, dağlara ve ovalara korsan adlar verildiği biliniyor. Buraların kadim adları görmezden geliniyor. Rusya da Ermenistan işgali sürecinde kullanılan isimlere haritada yer vermeyi sürdürüyor. Verdiyev, Azerbaycan'ın 44 gün boyunca Ermenistan ile savaştığını belirterek, söz konusu yerlerin tekrar kadim adlarına kavuştuğunu dile getirdi.

"Endişeye neden oluyor"

Rusya'nın bu durumu görmezden gelmesinin Azerbaycan'da endişeye neden olduğunu belirten Verdiyev, söz konusu isimlerin hemen değiştirilmesi gerektiğini aktardı. Verdiyev, 30 sene önce Karabağ'ın katliamlarla Ermenistan tarafından işgal edildiğini ve büyük bir trajedi yaşandığını kaydederek, katliamların elebaşlarına ait isimlerin kentlere ve köylere verilmesinin üzücü olduğunu aktardı. Verdiyev, Ermenilerin Hocalı'yı "İvanyan", Hankendi'yi "Stephanekerd", Şuşa'yı "Şuşi", Kelbecer'i "Karvaçar", Fuzuli'yi "Varanda" ve Ağdam'ı "Ağna" olarak adlandırdığı biliniyor.

Binlerce Türkü öldürmüştü

Hankendi'ye Stephan Şamiyan'ın adının verildiği biliyor. Söz konusu kişi, Kurdemir, Göyçay, Bakü ve Guba'da 4 günde 12 bin Azerbaycan Türkü'nü öldürmüştü. Tam anlamıyla bir soykırım gerçekleştirilmişti. Söz konusu süreçte 10 bin Müslüman Türk'ün de kayıplara karıştığı öğrenilmişti. Lenin'e bağlı olan Şamiyan, söz konusu katliamı Bolşevik Devrimi için gerçekleştirmişti. Şamiyan, katliam yapmaması durumunda Azerbaycan'da müstakil bir devrim kurulacağını ve Kafkaslar'da sosyalist devrimin gerçekleştirilemeyeceğini söylemişti.

"Rus vatandaşları da getirildi"

Verdiyev, Rusya'nın Karabağ bölgesinde anlaşmaya göre 1.960 askere sahip olabileceğini belirterek, bu süreçte yalnızca Rus askerlerinin değil birçok Rus vatandaşının da Karabağ bölgesine getirildiğini ifade etti. Ticaret, inşaat, sağlık ve insani yardım çalışmaları bahanesiyle getirilen Rus sayısının 10 bini geçtiğini aktaran Verdiyev, söz konusu ülke tarafından 52 bini aşkın Ermeni'nin de Karabağ'a getirildiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:09