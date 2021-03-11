Rusya kaygılı: Türk SİHA'larıyla saldıracaklar!

Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) satın alması Rusya'da endişelere neden oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rus uzman Igor Korotchenko, Türkiye ile Ukrayna arasındaki görüşme trafiğinin artmasının kesinlikle tesadüf olmadığını iddia etti. Korotchenko, Ukrayna ile muhtemel bir savaş durumunda söz konusu ülkenin Türkiye'den satın aldığı SİHA'larla (silahlı insansız hava aracı) aktif bir saldırıya geçebileceğini ifade etti.

"Çatışmalar arttı"

Korotchenko, Donbass bölgesinde son dönemde çatışmaların artış gösterdiğine dikkat çekti.

"Saldırı için hazırlanıyoruz"

Konuya ilişkin bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ruslan Khomchak'dan gelmişti. Khomchak, durumun gittikçe kötüye gittiğini ifade ederek, saldırı operasyonları için Ukrayna ordusu tarafından hazırlık yapıldığını belirtmişti.

"Ukraynalılar çatışmayı körüklüyor"

Rus yetkili Boris Gryzlov, çatışmanın Ukraynalı yetkililer tarafından körüklendiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki gerginliğin tehlikeli bir boyuta ulaştığını kaydetmişti.

Rusya medyası, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin ele geçirdiği füze savunma sistemi Pantsir'in Türkiye'de incelenmesinin endişelere yol açtığına dikkat çekmişti. Pantsir'e ilişkin teknolojik bilgilerin ortaya çıkması durumunda söz konusu füze savunma sisteminin Türk İHA'ları (insansız hava aracı) ve Türk SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) karşısında iyice etkisizleşeceği ifade edilmişti.

Türk SİHA'larını (silahlı insansız hava aracı) satın almak üzere birçok ülkenin harekete geçtiği biliniyor. Ukrayna ve Azerbaycan ise Türk SİHA'larını (silahlı insansız hava aracı) kendi envanterlerine dâhil etti.

"Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğe karşı çıkamayız"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik SİHA (silahlı insansız hava aracı) teslimatı gerçekleştirmeye hazırlanması ve ortak üretim konusunda sinyal vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerin askerî-teknoloji konusunda iş birliği içerisinde olduğunu ve bu iş birliğine karşı çıkamayacaklarını söylemişti. Yerhov, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri satın almasının NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkelerinde olumsuz bir düşünce yarattığını hatırlatarak, Rusya'nın bu tarz durumlara karşı daha temkinli bir tavır sergilediğini ifade etmişti.

"Türk SİHA'ları ile üstünlük kurabilirler"

Türk SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) ile Ukrayna'nın üstünlük kurabileceğini belirten Yerhov, bu konuda uzmanların endişelere sahip olduklarını dile getirmişti. Yerhov, bu tarz bir senaryonun yaşanmasını istemediklerini ve yaşanmaması için de ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

Ne olmuştu?

Rusya tarafından desteklenen isyancılar, 2014 senesinde Donetsk ve Lugansk şehirlerini ele geçirmişti. Bunun üzerine Donetsk Halk Cumhuriyeti 7 Nisan 2014 tarihinde kurulurken, Lugansk Halk Cumhuriyeti ise 27 Nisan 2014 tarihinde kurulmuştu. Ukrayna, söz konusu devletçiklere Rusya tarafından destek verildiğini ileri sürüyor. Fakat Rusya, bunu asla kabul etmiyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 14:13