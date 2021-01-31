Rusya Genelinde Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü! Dev Protestolar Yaşandı

Hapisteki muhalefet lideri Alexei Navalny'nin serbest bırakılması için protestolara binlerce Rus katıldı.

Protestolar sonucunda ise 4.000'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Moskova'da polis metro istasyonlarını ve şehir merkezini kapattı.

Bay Navalny, bir sinir gazı ile öldürülmeye çalışılmış, kurtulduktan sonra Rusya'ya döndüğünde hapse atılmıştı. Saldırıdan güvenlik servislerini sorumlu tutmuştu ancak Kremlin bunu reddetmişti.

Muhalefet figürü, neredeyse ölümcül olayın ardından aylarca geçirdiği Berlin'den yeni gelmişti. Rus yetkililer ise bir diğer yandan, Bay Navalny'nin zimmete para geçirme nedeniyle ertelenen hapis cezası nedeniyle düzenli olarak polise rapor vermesi gerektiğini söylüyor.

Bay Navalny, yetkililerin, geçtiğimiz Ağustos ayında Rusya'da meydana gelen Novichok zehirlenmesinin tedavisi için Berlin'e gitmesine izin verdiğini söyleyerek, tutukluluğunu "açıkça yasadışı" olarak kınamıştı.

Bay Navalny, Putin'in emri altındaki devlet güvenlik görevlilerini, hayatına yönelik girişimden sorumlu tuttu ve araştırmacı gazeteciler, zehirlenmenin arkasında şüpheli olarak Rus FSB ajanlarını işaret etti.

BİR SARAYI VARMIŞ

Öte yandan Başkan Putin için Karadeniz tarafında büyük bir sarayı olduğuna dair iddialar ortaya çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Navalny'nin Rusya'da viral olan ve 100 milyondan fazla kez izlenen bir videoda iddia ettiği gibi, Karadeniz'de büyük bir sarayının olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

PROTESTOLAR NEREDE OLDU

Moskova'da BBC'den Sarah Rainsford, protestocuların polisle kedi-fare gibi mücadele ettiklerini açıkladı. Görüntülerde çevik kuvvet polisinin otobüslere kadar eşlik ettiği bir grup insan görüldü.

Protestocular daha sonra Bay Navalny'nin tutulduğu Matrosskaya Tishina hapishanesine ulaşmaya çalıştı.

Bay Navalny'nin karısı Yulia Navalnaya, Pazar günkü protestoda gözaltına alınanlar arasındaydı. Daha sonra serbest bırakıldı.

Instagram'da yayınladığı protestolardan önce: "Sessiz kalırsak, yarın herhangi birimiz için gelebilirler." Paylaşımı da yapıldı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN

Yasadışı protestolar sonucunda yetkililer korona virüs önlemleri konusunda halkı uyardı.

YOLSUZLUKLARIN ÜLKESİ

Moskova'da 40 yaşındaki bir protestocu ise basına tamamen kanun olmayan bir devlette yaşadığını bağımsız mahkemelerin olmadığını yolsuzlukların ülkesi olduğunu belirtti.

KAHROLSUN ÇAR

Putin'in memleketi olan St. Petersburg'da bir kalabalık merkezi bir meydanda toplandı ve "Kahrolsun Çar" diye slogan attı. Bunun yanı sıra Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde en az 2.000 kişi "Özgürlük" ve "Putin hırsızdır" sloganları atarak kentte yürüdü.

Sıcaklığın -40C'ye düştüğü Yakutsk'ta protestoculardan biri kanunsuzluktan bıktığını ve değişim istediği için protestolara katıldığını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, diğer mitinglerde yine Sibirya'da Omsk'ta yaklaşık 1000 kişi ve Ural bölgesinde Yekaterinburg'da yaklaşık 7.000 kişi protesto düzenlendi.

HAPİSHANENELER DOLU

Öte yandan da Moskova'da, polisin hapishanede muhalefet liderinin destekçileri için yer bulmakta zorlandığı bildirildi.