Rusya: Darbe girişimi, Dağlık Karabağ anlaşmalarını engellemesin!

Ermenistan ordusu tarafından Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrıda bulunulmuştu. Ermenistan ordusu tarafından yayınlanan bildiride, vatandaşlar için kritik bir süreçten geçildiği belirtilerek, mevcut hükümetin bu şartlarda uygun kararlar veremeyeceği ifade edilmişti. Orduya yönelik itibarsızlaştırma faaliyetlerine karşı sabredildiği kaydedilen bildiride, bunun da bir sınırının olduğu aktarılmıştı. Bildiride, Ermenistan'da verimsiz bir yönetim bulunduğu belirtilerek, bu nedenle dış politikada yanlış kararlar verildiği ve ülkenin çöküşe sürüklendiği ifade edilmişti.

Paşinyan sokağa inmişti

Bunu "darbe girişimi" olarak değerlendirilen Paşinyan ise destekçilerini Cumhuriyet Meydanı'na çağırmış, kendisi de elinde megafonla sokağa inmişti. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan, ordunun duygusal bir tepki verdiğini söylemişti. Paşinyan, istifa etmeyeceğini ve Ermenistan'dan da asla ayrılmayacağını aktarmıştı. Ordunun hem kendisine hem de vatandaşlara bağlı olduğunu belirten Paşinyan, görevine son verdiği ordu yetkililerini de hala kardeş olarak gördüğünü ifade etmişti. Sokaklarda Paşinyan destekçileri ile darbe destekçileri arasında sık sık kavga çıktığı görülmüştü. Vatandaşların bir bölümü Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan karşısında alınan yenilgi nedeniyle Paşinyan’a hala tepkili.

"Anlaşmalar devam etmeli"

Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile imzalanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin endişelere neden olmuştu. Konu hakkında açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ anlaşmalarının tümüyle uygulandığını belirterek, Ermenistan'da yaşanan darbe girişimine rağmen söz konusu anlaşmaların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Peskov, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Paşinyan arasında yapılan telefon görüşmesini de değerlendirdi. Peskov'a göre Putin, Ermenistan'da yaşanan problemlerin yasalara uygun şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Peskov, bu açıklamanın önemli olduğunu söyledi.

İlk kınama Türkiye'den gelmişti

Ermenistan'da yaşanan darbe girişimine ilk kınama Türkiye'den gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ordunun seçimle gelmiş bir hükümete istifa çağrısında bulunamayacağını belirterek, darbe girişimlerinin istikrara zarar verdiğini söylemişti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman darbe girişimlerine karşı çıktığını kaydederek, Ermenistan'daki darbe girişiminin de kınandığını dile getirmişti.

Kremlin sadece "Endişeliyiz" demişti

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'da yaşananları endişeyle izlediklerini kaydetmiş ancak bu konunun Ermenistan'ın iç meselesi olduğunu ifade etmişti.

Aliyev: Rezil durumdalar!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenilerin işgal altında tuttukları topraklardan çekilmelerini istediklerini ama söz konusu ülkenin işgalci siyasete devam ettiğini belirterek, Azerbaycan'ı dinlemeyen yönetimin şu anda rezil bir durumda olduğunu dile getirmişti. Ülkelerin iç işlerine karışmadıklarını aktaran Aliyev, 10 Kasım 2020'de imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulandığını ve uygulanmaya devam edilmesinin şart olduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 14:26