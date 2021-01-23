Rusya'da "Putin istifa" sesleri yükseliyor!

Aleksey Navalnıy isimli Rus muhalif liderin başına 2020 senesinin Ağustos ayında talihsiz bir olay gelmişti. Tomsk kentinden Moskova'ya gitmek için uçağa binen Navalnıy fenalaşmıştı. Rus muhalif liderin zehirlendiği tespit edilmişti. "Noviçok" sinir gazı yüzünden zehirlendiği belirlenen Navalnıy'ın, Putin'in talimatıyla zehirlendiği iddia edilmiş ancak Kremlin bu iddiayı kabul etmemişti. Almanya'ya tedavi için götürülen Rus muhalif lider, zimmetine para geçirmekle suçlanmış ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalnıy, kendisini öldürmeye çalıştıklarını ancak hayatta kalmayı başardığını söylemiş ve Rusya'ya döneceğini duyurmuştu. Kendisi hakkında verilen hapis cezasının koşullarına aykırı davranmakla suçlanan Navalnıy, Rusya'ya döner dönmez 17 Ocak 2021 tarihinde gözaltına alınmıştı. Denetimli serbestlik süresine birçok kez aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanan Rus muhalif liderin, 30 gün boyunca tutuklu kalacağı ifade edilmişti.

Sokaklara akın ettiler

Navalnıy'ın tutukluluğunu "hukuk dışı" olarak değerlendiren protestocular, sokaklara akın etti. Navalnıy'ın Youtube üzerinden paylaşılan videoda destekçilerine sokaklara dökülmeleri ve korkmamaları için çağrıda bulunması üzerine Rusya'nın 50'den fazla şehrinde protesto gösterileri düzenlenmeye başlandı. Navalnıy'a destek veren kişiler, Rusya'nın Bernaul, Çita ve Altay gibi şehirlerinin meydanlarında toplandı. Söz konusu kişilere güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunuldu. Vladivostok ve Habarovsk gibi şehirlerde yaklaşık 1.000 kişinin toplanarak yürüdüğü görüldü. Navalnıy'ın destekçilerinden "Putin istifa" sesleri yükseldi. Çok sayıda gösterici ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı

Navalnıy'a destek veren kişiler gösteri düzenlemek üzere bir araya gelme çabasına girişirken, özellikle başkent Moskova'da güvenlik tedbirleri sıkılaştırılıyor. Ortaya çıkan görüntülerde Kremlin Sarayı'nın etrafına bariyerlerin kurulduğu görüldü. Birçok zırhlı araç ile güvenlik gücünün de Kremlin Sarayı'nın etrafına yollandığı fark edildi. Polis ekipleri, Navalnıy destekçilerine maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Söz konusu protestoculara izinsiz eylem düzenledikleri hatırlatıldı. İzinsiz düzenlenen eylemlere suratlarını tümüyle kapatarak gelen protestocular ile eylemlere pankartla katılan protestocular gözaltına alındı. Rusya'da gerçekleştirilen eylemlerde şu ana kadar 40 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İçişleri'nden uyarı gelmişti

Rusya İçişleri Bakanlığı, Navalnıy destekçilerinin düzenleyeceği izinsiz eylemlerin "kamu düzenine yönelik tehdit" olarak görüleceğini bildirmiş, protestocuların dağıtılacağını duyurmuştu.

AB ve ABD'den "Serbest bırakın" çağrısı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği), Navalnıy'ın serbest bırakılmasını talep ediyor. ABD'nin bir önceki Dışişleri Bakanı Pompeo, Rus muhalif liderin şartsız serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Pompeo, Rusya'nın muhalefeti susturma çabasında olduğunu belirtmişti. Kendisine güveni olan liderlerin asla rakiplerinden korkmadıklarını belirten Pompeo, söz konusu liderlerin rakiplerini hukuk dışı bir şekilde tutuklamadıklarını da ifade etmişti. AB Konseyi Başkanı Michel de Navalnıy'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'den de tepki gelmişti

İngiltere de Rus muhalif liderin tutuklanmasından endişe duyulduğunu ve Rus muhalif lideri tutuklamak yerine onun kim tarafından zehirlendiğini tespit etmek gerektiğini bildirmişti.

Putin'in gizli sarayını ortaya çıkarmıştı

Navalnıy, Putin'in Karadeniz kıyısında bulunan gizli sarayını paylaşmıştı. 1.3 milyar dolar değerinde olan saraya ilişkin tüm ayrıntılara Rus muhalif lider tarafından kurulan internet sitesinde yer verilmişti. Navalnıy, Rusya'nın içerisinde Putin tarafından bir krallık kurulduğunu belirtmişti. Bu sarayda parmaklıklar ve özel güvenlik bulunduğunu belirten Rus muhalif lider, söz konusu sarayın bir limana, kiliseye, özel izin sistemine ve sınır kontrol bölgesine sahip olduğunu ifade etmişti. Rusya içerisinde devlet kurulduğunu kaydeden Navalnıy, söz konusu devletin asla değişmeyen bir çara sahip olduğunu, onun da Putin olduğunu kaydetmişti.

Söz konusu sarayda 25 metre uzunluğunda bir havuz, dans pisti, tiyatro salonu, konser salonu, nargile salonu, büyük bir banyo, üzüm bağları ve 200 bin dolar değerinde deri bir kanepenin bulunduğu görülmüştü. Navalnıy, saray bölgesinde buz pisti ile seranın da bulunduğuna dikkat çekmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov ise bu videoyu yalanlamıştı.