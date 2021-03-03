Rusya: ABD'ye mütekabiliyet ile yanıt vereceğiz!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Rus muhalif lider Navalny'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlenmesi ve tutuklanması nedeniyle söz konusu ülkede bulunan 14 kuruluş işe 7 yetkiliye yönelik yaptırım getirmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) AB (Avrupa Birliği) ile birlikte hareket ederek Rusya'ya ceza vermek için düşmanca bir saldırıya giriştiğini söyledi. Zaharova, Washington tarafından dış düşman imajının yaratıldığını belirterek, söz konusu ülkenin kendi iç meseleleriyle ilgilenmediğini ileri sürdü.

"Saçma"

Navalny'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğine dair iddiaları "saçma" olarak değerlendiren Zaharova, Rusya'nın iç işlerine müdahaleyi sürdürmek için ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bahane bulmaya çalıştığını dile getirdi. Zaharova, bu duruma katlanmayacaklarını belirterek, söz konusu yaptırımlara mütekabiliyet prensibi doğrultusunda yanıt verileceğini aktardı.

"Menfaatlerimizi savunacağız"

Rusya'ya yaptırımlarla bir şeyi empoze etmeye yönelik çabaların daima başarısızlığa uğradığını ve günümüzde de başarısız olmayı sürdürdüğünü belirten Zaharova, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) saldırgan tutumuna karşı Rusya'nın kendi menfaatlerini savunmayı sürdüreceğini ifade etti. Zaharova, ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) yetkililerin ateşle oynamaması gerektiğini ekledi.

Navalny, 20 Ağustos 2020 tarihinde Sibirya-Moskova seferini gerçekleştiren uçakta rahatsızlık geçirmişti. Bu yüzden Rusya'nın Omsk şehrine acil iniş yapılmıştı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Navalny'nin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği tespit edilmişti. Almanya'da tedavi altına alınan Navalny, kendisini öldürmeye çalışanların olduğunu ancak bu kişilerin başarılı olamadığını söylemişti. Navalny, kendisine yönelik hapis cezasının koşullarına aykırı davrandığı için Rusya'ya döndükten sonra 17 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. Denetimli serbestlik süresini sürekli ihlâl ettiği söylenen Navalny'nin tutuklanması Rusya genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.

Neden hapis cezası almıştı?

2012 senesinde başlatılan bir tahkikat dâhilinde Navalny, kardeşiyle beraber Almanya merkezli bir kozmetik şirketini zarara uğrattığı öne sürülerek yargılanmıştı. Kardeşlerin söz konusu kozmetik şirketini 50 milyon ruble zarara uğrattığı ileri sürülmüştü. Bunun üzerine kardeşlere 2014 senesinde 3,5 yıllık hapis cezası verilmişti. İtiraz edilmesi üzerine Navalny'e 10 ay süreyle hapis cezası verilmişti. Navalny hakkında denetimli serbestlik kararı alınmış, cezanın kalan kısmının ise ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Kozmetik şirketi böyle bir durumun yaşanmadığını belirtse de mahkeme tarafından muhalif lidere ceza verilmişti. Navalny'nin avukatları tarafından birçok kez AİHM'e müracaat edilmişti.

2 sene 8 ay hapis cezası verilmişti

24 Eylül 2020 tarihinden beri Navalny'nin nerede olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı, söz konusu isim tarafından denetimli serbestlik süresinin 50'den fazla kez ihlâl edildiği söylenmişti. Savcı, muhalif lidere daha önce verilen 3,5 yıllık hapis cezasının uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti tarafından bu talep kabul edilmiş ve 3,5 yıllık hapis cezası onanmıştı. Navalny'nin 10 aylık ev hapsi çıkarılınca da söz konusu muhalif lider 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.