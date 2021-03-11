Ruslara seyahat kısıtlaması uygulanmayacak!

Türkiye, koronavirüs sürecine rağmen çekici bir turizm merkezi olmayı sürdürecek gibi duruyor. Yabancılar Türkiye'yi özellikle de kur farkı dolayısıyla tatil için tercih ediyor. Türkiye'de tatil imkânlarının fazla olması da turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi dolayısıyla turizm sektöründe hareketlilik başladı. Turizmciler, 2021 senesinde Rusya'nın yurt dışına yönelik seyahat kısıtlaması getirip getirmeyeceğini merak içerisinde bekliyordu.

"Aşılama programı durumu değiştirebilir"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, turizm sektörünün koronavirüsten etkilendiğine dikkat çekti. Putin, aşılama programının durumu değiştirebileceğini belirterek, Rus vatandaşlarının genellikle tatile gittikleri ülkelere ilişkin kaygılara sahip olduğunu söyledi.

"Güney Avrupa sıkıntılı"

Güney Avrupa'yı örnek veren Putin, söz konusu bölgede koronavirüs bakımından sıkıntılı bir süreç yaşandığına işaret etti.

"Kısıtlama olmayacak"

Putin, Rus vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmelerine ilişkin herhangi bir kısıtlamayı hayata geçirmeyi düşünmediklerini kaydetti. Turizm sektörünün önem arz ettiği ülkelerde bu konuda ciddi hamlelerde bulunulduğuna dikkat çeken Putin, yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlara Rusya'da kalmaları yönünde asla baskı uygulanmayacağını söyledi.

Rusya koronavirüs tablosu

Rusya'da şu ana kadar 4 milyon 351 bin 553 vaka tespit edilirken, 3 milyon 945 bin 527 kişi iyileşti. Rusya'da şimdiye dek koronavirüs kaynaklı 90 bin 275 can kaybı gerçekleşti.

"Bulaş hızı yavaşladı"

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, iki haftadır Avrupa Bölgesi'nde peş peşe olmak üzere 1 milyondan az vaka tespit edildiğini söylemişti. Vujnoviç, Rusya'nın normal hayata ne zaman döneceğine ilişkin bir tahminde bulunmanın güç olduğunu belirterek, aşılama sürecinde gelinen son durumun umut verici olduğunu ifade etmişti. Avrupa Bölgesi'nde bulaş hızının azaldığını kaydeden Vujnoviç, Rusya'nın kamu sağlığı konusunda önemli tedbirler aldığına dikkat çekmişti.

"Hızlı aşılama süreci devam ettirilmeli"

Vujnoviç, hızlı aşılama sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşların ve yaşlılarının korunmasının şart olduğunu söylemişti. Önlemlerin de sürdürülmesi gerektiğini aktaran Vujnoviç, aşılama sürecine ilişkin endişelerin bilimsel verilere dayalı olarak ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.

Rusya'da 2021 senesinin Ocak ayından beri aşılama programı sürüyor. Aşılama programı kapsamında Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından üretilen Sputnik V, Vektor Merkezi tarafından üretilen EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi tarafından üretilen KoviVak aşıları kullanılıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:22