Rus muhalif Navalny'nin çevresindeki herkesi gözaltına aldılar!

Rus muhalif Navalny'nin tutukluluğu sürüyor. Bu durum Rusya'da bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. Navalny'nin tutukluluğu devam ederken, kendisine yakın isimler de peş peşe gözaltına alınıyor. Konuya ilişkin açıklama Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü Jdanov'dan geldi. Jdanov, Navalny'nin kardeşi olan Oleg Navalny'nin iki günlüğüne gözaltına alındığını bildirdi. İki günlüğüne gözaltına alınan diğer kişiler de Navalny'nin avukatı Sobol ve şahsi doktoru Vasilyeva oldu.

Navalny'nin daireleri aranmıştı

Rus muhalif Navanly'nin Moskova'da bulunan daireleri polis ekipleri tarafından aranmıştı. Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'na ait ofiste de arama yapılmıştı. Söz konusu aramaların gerekçesi "epidemiyolojik ve sıhhi tedbirlere aykırı davranılması" olarak açıklanmıştı. Navalny'nin şahsi doktoru olan Vasilyeva'nın arama sırasında piyano çaldığı fark edilmişti.

3 bini aşkın protestocu gözaltına alınmıştı

Navalny'nin tutuksuz yargılanması için Rusya'da 23 Ocak 2021 tarihinde gösteri gerçekleştirilmişti. İzinsiz şekilde yapılan gösteriye on binlerce insan katılım göstermişti. Rusya genelinde düzenlenen gösteriler sırasında 3 bini aşkın protestocu gözaltına alınmıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu gösterilerin kanun dışı olduğunu ifade etmişti. Rus muhalif Navalny ise gösterilerin 31 Ocak 2021 tarihinde tekrar gerçekleştirileceğini söylemişti.

Sinir gazından zehirlenmişti

2020 senesinin Ağustos ayında Rus muhalif Navalny, Tomsk şehrinden Moskova şehrine gitmek üzere uçağa binmişti. Navalny, uçak yolculuğu sıraısnda fenalık geçirmişti. Rus muhalif liderin "Noviçok" sinir gazı nedeniyle zehirlendiği tespit edilmişti. Navalny'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatı üzerine zehirlendiği ileri sürülmüş ancak tabi ki de Kremlin bu suçlamayı reddetmişti. Navalny, bunun üzerine Almanya'ya tedavi olmak üzere götürülmüştü. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Navalny, ertelenmiş hapis cezası almıştı.

Rusya'ya dönünce tutuklanmıştı

Rus muhalif lider, kendisini öldürmek için uğraştıklarını ama hayata tutunduğunu belirterek, Rusya'ya döneceğini ifade etmişti. Navalny, hapis cezasının şartlarına riayet etmemekle suçlanmış ve 17 Ocak 2021 tarihinde ülkesine döner dönmez gözaltına alınmıştı. Denetimli serbestlik süresini birden fazla kez ihlâl ettiği gerekçesiyle tutuklanan Navalny'nin bir ay boyunca tutuklu olacağı kaydedilmişti. Rus muhalif liderin tutukluluğunu "kanun dışı" olarak nitelendiren kişilerin öfkesi büyümüştü.

"Sokaklara çıkın" çağrısı

Navalny, kendisini destekleyen kişilerden sokaklara çıkmalarını istemişti. Bunun üzerine ülkenin birçok noktasında gösteriler düzenlenmişti. Rus muhalif lideri destekleyen insanlar meydanlarda bir araya gelmiş ancak güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalmışlardı. Protestocuların, Putin'in istifa etmesi için çağrıda bulundukları fark edilmişti. Bunun üzerine başkent Moskova'da güvenlik önlemleri artırılmıştı. Zırhlı araçlar Kremlin Sarayı'nın yakınlarına gönderilmişti. Söz konusu sarayın çevresine bariyerler yerleştirilmişti. İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin "kamu düzenini tehdit ettiğini", bu nedenle göstericilere müdahalede bulunulacağını açıklamıştı. AB ve ABD'den de Navalny'nin serbest bırakılması için peş peşe çağrılar gelmişti.