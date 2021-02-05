Rus muhalif lider Navalny'i kurtaran doktor öldü!

Rus muhalif lider Navalny, 20 Ağustos 2020 tarihinde Sibirya-Moskova seferini yapan uçakta rahatsızlık geçirmiş, bunun üzerine söz konusu uçak Rusya'nın Omsk şehrine acil iniş gerçekleştirmişti. Omsk Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından Navalny'nin sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği ortaya çıkmıştı. Rus muhalif lider, bunun üzerine tedavi görmesi için Almanya'ya gönderilmişti.

Doktoru öldü

Omsk Hastanesi'nde Rus muhalif lidere ilk müdahalede bulunan Dr. Sergei Maksimishin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 55 yaşındaki doktorun yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Dr. Maksimishin'in ölüm sebebi kalp krizi olarak duyuruldu.

"Beklemiyorduk"

Söz konusu doktorun meslektaşlarından biri olan Maria Morozova, bu ölümü beklemediklerini söyledi. Bu durum akıllara Navalny'nin iddialarını getirmişti. Navalny, zehirlenmesine yönelik talimatın Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından verildiğini ileri sürmüştü. Navalny, bunun üzerine Rus gizli servisinin kendisini zehirlediğini iddia etmişti.

Rusya'ya dönünce tutuklanmıştı

Almanya'da tedavi gören Navalny, kendisini öldürmeye çalıştıklarını ancak buna rağmen yaşama tutunduğunu belirterek, Rusya'ya dönmeye karar vermişti. Hapis cezasının koşullarına uymadığı belirtilen Navalny, 17 Ocak 2021'de Rusya'ya dönünce tutuklanmıştı. Navalny'in denetimli serbestlik süresine pek çok kez aykırı davrandığı belirtilmiş, bunun üzerine Rus muhalif lider tutuklanmıştı. Navalny'in tutukluluğunun bir ay süreceği ifade edilmiş, bunun üzerine ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı.

Neden hapis cezası almıştı?

Rus muhalif lider ile kardeşi Oleg Navalny, 2012 senesinde başlatılan bir tahkikat sonucunda Almanya merkezli kozmetik şirketini 50 milyon ruble zarara uğrattıkları gerekçesiyle yargılanmıştı. Söz konusu kozmetik şirketini kendi şirketleri aracılığıyla zarara uğrattığı ileri sürülen kardeşler, 2014 senesinde 3,5 sene hapis cezası almıştı. Rus muhalif lider Navalny, yapılan itirazların ardından 10 ay boyunca ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Navalny hakkında denetimli serbestlik uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. Cezanın kalanının ise ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Söz konusu Almanya merkezli kozmetik şirketi böyle bir durum olmadığını bildirmiş ancak yine de mahkeme Rus muhalif lidere ceza vermişti. Bunun üzerine Navalny'in avukatları pek çok kez AİHM'e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) müracaat etmişti.

Cezası onanmıştı

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Rus muhalif liderin ertelenen hapis cezasının tamamlanması amacıyla mahkemeye başvurmuştu. Bunun üzerine Navalny, Moskova'da mahkemeye çıkarılmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisi, Rus muhalif liderin 24 Eylül 2020'den beri nerede bulunduğuna dair bir bilginin olmadığını ve söz konusu ismin denetimli serbestlik kuralına 50'den fazla kez aykırı davrandığını bildirmişti. Navalny'e önceden verilen 3,5 senelik hapis cezasının uygulanması savcı tarafından talep edilmişti. Mahkeme heyeti tarafından savcının isteği kabul edilmişti. Böylece Rus muhalif lidere önceden verilen 3,5 senelik hapis cezası onanmıştı. 10 aylık ev hapsi cezası çıkarılmış, böylece Navalny 2 sene 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.