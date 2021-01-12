Rus medyası: Paşinyan'la baş etmek zor değil!

Putin, Aliyev ve Paşinyan, dün Moskova'da bir araya gelmişti. Görüşmenin sonunda ortak mutabakata imza atılmıştı. Rus lider Putin, üç ülke arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulandığına dikkat çekerek, Dağlık Karabağ'da sakin bir ortamın oluştuğunu ve 48.000 mültecinin bölgeye döndüğünü ifade etmişti.

Kommersant isimli Rus gazetesi, söz konusu görüşmeye geniş bir şekilde yer verdi. Muhabir Koleşnikov tarafından hazırlanan haberde, daha önce Paşinyan'ın "Yeni bir metne imza atmayacağım." şeklinde bir açıklamada bulunduğu anımsatıldı. Söz konusu haberde, Ermeni muhaliflerin Paşinyan'ın Rusya'ya gitmesini önlemek istedikleri ancak başarılı olamadıkları ifade edildi.

Aliyev'in Putin tarafından oldukça ılımlı bir şekilde karşılandığına dikkat çekilen haberde, Paşinyan'ın ise Rus lider tarafından sadece kafa sallama ile karşılandığı belirtildi. Haberde, Paşinyan'ın görüşmenin yapılacağı salona girdikten sonra çantasında bulunan belgeleri hemen çıkardığı kaydedilerek, bu belgelerin özel görüşmede ortaya çıkarılması gerektiğine yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Aliyev'in ise tam tersi yanında herhangi bir dokuman veya not getirmediği kaydedilen haberde, söz konusu liderin Azerbaycan'ı temsil ederken doğaçlama hareket ettiği bildirildi.

Haberde, daha önce herhangi bir metne imza atmayacağına yönelik açıklamada bulunan Paşinyan'ın Moskova'da ortak mutabakat metnini imzaladığına dikkat çekilerek, "Paşinyan'la baş etmek zor değilmiş." denildi.

Aliyev, dün görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ortak mutabakat metninin imzalanmasıyla beraber krizin çözüme kavuşturulmasına ilişkin inancın apaçık ortaya konduğunu söylemişti.

10 Kasım günü imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerinden birinin de ulaşım bağlantılarında bulunan engellerin ortadan kaldırılmasına ilişkin olduğunu hatırlatan Aliyev, böylece Dağlık Karabağ'ın kalkınmasının hız kazanacağını ve güvenliğinin artacağını ifade etmişti.

Aliyev, söz konusu ateşkes anlaşmasında yer alan birçok maddenin yerine getirildiğini belirterek, bölgede bulunan Rus barış gücünün de başarılı bir şekilde görevini yürüttüğünü söylemişti. İki aylık süre içerisinde ufak tefek gerginlikler haricinde kaygılandıracak bir gelişmenin yaşanmadığını aktaran Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde ihtilafların geride kaldığını kaydetmişti. Aliyev, artık sadece geleceğin düşünülmesi gerektiğini söylemişti.

Paşinyan: Yapıcı biçimde çalışacağız

Paşinyan ise ortak mutabakat metni ile Dağlık Karabağ'da güvenliğin daha fazla garanti altına alınacağını ifade etmişti. Yapıcı bir biçimde çalışmaya hazır olunduğuna dikkat çeken Paşinyan, bütün problemlerin sadece bir görüşmeyle çözüme kavuşturulamayacağını ama çalışmayı sürdüreceklerini belirtmişti.