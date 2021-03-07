Rumlardan Türkiye itirafı: Anlaşmadan satamayız!

"Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in enerji konusunda yanılgıları GKRY'ye (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) pahalıya mal oluyor" başlıklı makalede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı'nın Doğu Akdeniz’deki politikaları eleştirildi.

2017 yılında yapılan ve sonuca bağlanamayan Crans-Montana görüşmesinden sonra Nikos Anastasiadis'in dikkatini tamamen seçimlere verdiği ve GKRY'nin enerji planlarına müdahale etmemesi için Türkiye'ye karşı öteki komşu devletlerle ittifak yaptığı vurgulandı.

Rumlar ittifakın neresinde?

Rum lider Nikos Anastasiadis'in, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de enerji konusunda Türkiye’yi hesap dışında tutarak yaptığı planın “korkunç derecede hatalı” olduğu ve sonuçta Türkiye’nin, Doğu Akdeniz'de hem Nikos Anastasiadis’in umut bağladığı üçlü ittifakı manasız kıldığı hem de keşif çalışmalarını yürütmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Yunanistan, Mısır ve İsrail üçlüsünün, yaptıkları "Türkiye karşıtı" konumlanmış enerji planında GKRY'yi dışladıklarının altı çizilen makalede, Rum Yönetimi'nin Türkiye ile anlaşma sağlamadan doğal gaz satışı yapmasının imkânsız olduğu kaydedildi.

Türkiye ve Mısır yakınlaşması

Mısır'ın, Türkiye'nin BM'den onayını aldığı deniz sınırlarının dışına çıkması ve buna karşılık Türkiye'den Mısır'a sıcak açıklamaların gelmesini de makaleye taşıyan Cyprus Mail gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, deniz yetki alanlarına ilişkin Ankara'nın Kahire ile anlaşmaya varabileceğine dair yapılan açıklamaya da atıfta bulundu. Türkiye ile Mısır arasında böyle bir anlaşma imzalanması durumunda bunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nasıl yansıyacağı sorgusu yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 19:04