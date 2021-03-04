Rumlardan provokasyon: Sınır kapısını kapattılar!

GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Son provokasyonlardan biri de Yeşilırmak Sınır Kapısı'nı kapatmak oldu. KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti) Erenköy'de bulunan askerî birliğe sık sık malzeme götüren konvoyun söz konusu sınır kapısından geçişi önlendi.

Bakanlıktan açıklama geldi

Konuya ilişkin açıklama KKTC (Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti) Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Erenköy'de bulunan askerî birliğe malzeme götürmek için Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçmesi gerekli olan konvoyun geçişine GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından engel olunduğu ifade edildi.

"İlk kez ihlâl etmiyorlar"

Yeşilırmak Mutabakatı doğrultusunda gerekli olan bildirimlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, malzeme götürme amaçlı geçişin GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından önlenmesiyle söz konusu mutabakata aykırı davranıldığı belirtildi. Açıklamada, bunun GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) yapılan ilk ihlâl olmadığına dikkat çekildi.

"Gerilim yaratmaya çalışıyorlar"

Erenköy'de bulunan askerî birliğe malzeme götürmek isteyen konvoyun Yeşilırmak Sınır Kapısı'ndan geçişinin önlenmesinin yanı sıra GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından temas hattına 223 tane portatif ağır silah mevziinin yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) gelmek isteyenlerin kara sınır kapılarından geçirilmediği aktarıldı. Açıklamada, GKRY'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) bu şekilde gerginlik yaratmak istediği vurgulandı.

"Karşı hamlede bulunabiliriz"

Yeşilırmak Mutabakatı'na aykırılığın sonlandırılması amacıyla BM (Birleşmiş Milletler) Barış Gücü gözetiminde gerekli olan teşebbüslerde bulunulduğu ve GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından yapılan ihlâlin bakanlık tarafından protesto edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu mutabakata uyum sağlanmaması durumunda karşı hamlede bulunulabileceği ifade edildi.