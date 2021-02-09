Rumlar "Türkçe" olan her şeyi kaldırıyorlar! Sokak adları tek tek siliniyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) "Türkçe" sokak adları kaldırılıyor. Rumlar, ilk olarak Talat Paşa Caddesi ile Piyale Paşa Caddesi'nin adlarını değiştirdi. Rumların şimdi de Bozkurt Sokağı'nın tabelasının kaldırılması için Larnaka Belediyesi'ne başvurdukları öğrenildi. Rumların, İstanbul Sokağı'nın adının da "Konstantinopolis" olmasını talep ettikleri bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası doğrultusunda resmî dokümanlar ile halka açık alanlarda Yunanca ve Türkçe'nin kullanılması zorunlu. Fakat Türklerin daha önce ikamet ettikleri köyler yakıp yıkan, kamulaştırma yöntemiyle de Türklere ait mahalleleri yağmalayan Rumlar şimdi de Türkçe olan sokak adlarını tek tek siliyor.

Piyale Paşa Caddesi "Tasos Mitsopulos Caddesi" oldu

2015 senesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis, Larnaka şehrinde yer alan Piyale Paşa Caddesi'nin ismini değiştirdi. Anastasiadis, söz konusu caddenin ismini tören eşliğinde Tasos Mitsopulos olarak değiştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) müzakerelerinin devam etmesi sebebiyle fazla tepki çekmemek için caddenin bir kısmında Piyale Paşa Caddesi tabelasının durmasına müsaade edildi.

Talat Paşa "Adalet Caddesi" oldu

Baf şehrinde bulunan Talat Paşa Caddesi'nin geçen ay değiştirilmesi istendi. Talat Paşa'nın 1915 senesinde gerçekleştirilen Ermeni Tehcirini hatırlattığı gerekçesiyle Ermeni Rumlar ile Pontuslu Rumlar, bu caddenin isminden rahatsız oldular. Bunun üzerine caddenin adı "Adalet Caddesi" oldu.

Bozkurt Sokağı ile İstanbul Sokağı da hedef haline geldi

Türk sokaklarının adları da Rumların hedefi haline geldi. Rum partilerinden bazıları, Bozkurt isminin Türk milliyetçilerini anımsattığını belirterek, İstanbul isminin de Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışını anımsattığını ifade ettiler. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Larnaka Belediye Başkanı Vyras, 1910'lu senelerde sokağa Bozkurt isminin konulduğunu ve o yollarda Türk milliyetçileri için bu tabirin kullanılmadığını söyledi. Vyras, İstanbul adının da Yunanca kökenden geldiğine dikkat çekerek, bunun "şehrin içi" manasını taşıdığını dile getirdi. Buna karşı çıkan ELAM Partisi ile EDEK Partisi, Almanya ve Fransa 'da Bozkurt örgütüne yasak getirildiğini, kendilerinin ise bu ismi bir sokakta yaşattıklarını belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Enosis hayalleri başlarına yıkılmıştı

Kıbrıs Cumhuriyeti, bilindiği üzere 1960 senesinde kurulmuş ve adada bulunan Rumlara ve Türklere eşit siyasi haklar verilmişti. Fakat Rumlar, Türkleri resmî kurum ve kuruluşlardan dışlama, Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki varlığını bitirme ve Enosis yani "Yunanistan ile birleşme" hedefine sahipti. Rumların anayasayı 1963 senesinde feshetmelerinin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti ortadan kaldırmış ve Yunanistan ile birleşme hayali kuran Rumlar, Türklere karşı her türlü zulüm ve baskıyı uygulamaya başlamıştı. Yunanistan ile birleşme hedefine sahip olan EOKA lideri Sampson, 15 Temmuz 1974 tarihinde Makarios'u iktidardan indirmiş, bu nedenle adanın toprak bütünlüğü tehlike altına girmişti. Bunun üzerine 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye tarafından Kıbrıs Barış Harekâtı başlatılmış ve harekâtın ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştu. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Kasım 1983 tarihinde kurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 11:24