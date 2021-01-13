RTÜK’ten Halk TV’ye Para Cezası: İnanç Değerleri Aşağılandı

RTÜK, TV programlarının cezaya konu olan ve şikayet edilen yayınlarının görüşüldüğü üst kurul toplantısının ardından bir yazılı açıklama yaptı. Toplantıda CHP’li Fikri Sağlar’ın sözleri ele alınmıştı.

Sağlar ‘Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır” demişti

‘İnanç değerlerini aşağılıyor’

Halk TV’de, Şirin Payzın ile Sözüm var programının konuklarından Fikri Sağlar, programda “Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır… Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var.” demişti. Sağlar’ın sözüyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu da yorum yapmıştı.

RTÜK üst kurulu, Sağlar’ın sözlerini değerlendirdi ve Sağlar’ın toplumun inanç değerlerini aşağıladığını belirterek, Halk TV’de yasanın ihlal edildiğine hükmetti. Bununla birlikte Halk TV, 6112 sayılı kanunu ihlal gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı.

RTÜK üst kurulu, TELE 1’de ana haber sunucusu Evren Özalkuş’a da, Aylin Sözer cinayeti ile ilgili olarak “Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl, neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor” sözleri nedeniyle ceza uygulama kararı aldı.