Reynmen ve Enes Batur'a Dava Şoku! 10 Milyon TL Ceza ve Hapis İhtimali Var

Sosyal medya fenomenlerinden, aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi isimlerinde olduğu birçok kişi düzenledikleri çekilişlerle gündeme geliyor. Ancak çekiliş videoları Türkiye’de Milli Piyango yasalarına uygun olmak zorunda. Bu çekilişlerdeki aksaklıktan ötürü idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Hangi fenomenler soruşturmanın radarında?

Milli piyangodan izinsiz çekiliş yapılmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği soruşturma kapsamında sosyal medyada düzenlenen çekilişlerdeki kanunsuzluk dikkat çekti. Milyonlarca takipçiye sahip Enes Batur, Reynmen, Başak Karahan gibi isimler şans ve talih oyunları kanununa aykırı bir şekilde yayınladıkları çekiliş videoları emniyetin radarına girdi.

Kurallara aykırı çekiliş yapıldığı belirlenen fenomenlere adli ve idari soruşturma yapıldı. Bu kapsamda şans oyunlarında düzenleme hakkının, idarenin olduğu ve fenomenlerin verdikleri hediyeler için milli piyangodan izin almaları gerektiği aktarıldı. Ancak Reynmen ve Enes Batur gibi isimlerin milli piyango idaresine başvurmadığı öğrenildi.

10 milyon liraya kadar cezası var

Çekiliş düzenleyerek gelir elde eden fenomenler, kanunu ihlal ettikleri için 10 milyon liraya kadar idari para cezası alabilecek. Bununla birlikte savcılık tarafından hakkında işlem başlatılanlar arasında Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç Taner Yeşildağ yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 12:46