Restoranlar için 2 binli rakamlara işaret edildi!

Türkiye'de koronavirüs önlemleri altında faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Hem işletme sahipleri hem de aşçılar ve garsonlar ekonomik bakımdan zor durumda.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, restoran ve kafelerin ne zaman faaliyet göstereceğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, restoran ve kafelerin yeniden açılabilmesi için günlük vaka sayılarının 2 binlere gerilemesi gerektiğini ifade etti.

"Aceleci davranmayalım"

Sokağa çıkma yasakları sayesinde vaka sayıları ile hasta sayılarında azalma yaşandığını belirten Prof. Dr. İlhan, yasakların gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, vaka sayıları ile hasta sayılarının aşağı yönlü bir eğilim göstermesi halinde yasakların kaldırılabileceğini ifade etti.

"Yasaklar kalksa bile kalabalık ortamlarda bulunmamak gerekiyor"

İlk olarak hafta içi sokağa çıkma yasağının daha ileri bir saate çekilebileceğini kaydeden Prof. Dr. İlhan, hafta sonu yasaklarının ilk aşamada kaldırılmayabileceğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, hafta sonu yasaklarının yalnızca akşam saatlerinde uygulanabileceğini belirterek, hafta sonu yalnızca bir gün sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini de ifade etti. Yasaklar kaldırılsa da vatandaşların kendi tedbirlerini almaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, insanların kalabalık ortamlardan kaçınmaları, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de genel durumun iyi olduğunu vurgulayarak, vaka sayıları ile hasta sayılarının azaldığını ifade etti. Toplu aşılamanın da başladığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, vatandaşların biraz daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, günlük vakalarda binli rakamlara gerileme yaşanması durumunda ülke genelinde yasakların gevşetilebileceğini belirtti.

Erdoğan restoranlar için ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, restoran ve kafelerin henüz açılmayacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, restoran ve kafelerin tekrar açılması konusunda endişe duyduklarını belirterek, restoran ve kafe işletmecilerinin koronavirüs tedbirlerine ciddi bir şekilde riayet edeceklerine ilişkin söz verdiklerini ancak bu sözü tutmadıklarını söylemişti.

Türkiye'de koronavirüs tablosunun iyiye gittiğini ve bu tablonun bozulmasını istemediğini kaydeden Erdoğan, risk alınmaması gerektiğini ancak rakamlara göre gerekli görülmesi halinde esnemeye gidilebileceğini ifade etmişti.

İşletmeciler "HES kodu gelsin" diyor

Restoran ve kafe işletmecileri, AVM'lerde olduğu gibi vatandaşların "HES kodu ile mekânlara girmelerini" talep ediyorlar. Sokağa çıkma yasağı sırasında sadece paket servis hizmeti veren, yasağın uygulanmadığı saatlerde ise "gel-al" ve "paket servis" şeklinde hizmet veren kafe ve restoranlar zor bir süreçten geçiyor. İşletme sahiplerinin yanı sıra işsiz kalan garson ve aşçılar, yasakların kaldırılmasını istiyorlar. Fakat Mart ayına kadar bu konuda bir adım atılması beklenmiyor.