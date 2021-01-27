Restoran ve kafelere müjde! Destek ödemesi yapılacak

Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen yerler hiç şüphesiz ki restoran ve kafeler oldu. Söz konusu işletmelerin yalnızca gel-al veya paket servis şeklinde hizmet vermelerine izin veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün restoran ve kafe işletmecilerini rahatlatacak bir açıklamada bulundu.

"Esnafın yanında olacağız"

Erdoğan, şimdiye kadar esnafın hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını belirterek, bundan sonra esnafın yanında olmaya devam edileceğini söyledi. Aylık 1.000 TL esnaf desteği verildiğini kaydeden Erdoğan, kira desteği ödemelerinin de büyükşehirlerde 750 TL ve diğer illerde 500 TL olmak üzere sürdüğünü aktardı.

"Vergi ödemeleri ertelendi"

Erdoğan, vergi ödemelerinin yeniden ertelendiğini hatırlatarak, Halkbank'ın sağladığı faiz destekli kredilerin 2021 senesinin ilk altı ayına yönelik taksitlerinin de ertelendiğini ifade etti.

"İşletmelere yeni destek ödemesi yapılacak"

Koronavirüs sürecinde faaliyetleri durdurulan ve cirosu 3 milyar TL ve altı olan restoran ve kafe gibi işletmelere yönelik destek ödemesinin gerçekleştirileceğini duyuran Erdoğan, söz konusu ödemenin 2 bin TL'den az ve 40 bin TL'den fazla olmamak koşuluyla cironun yüzde 3'ü kadar gerçekleştirileceğini söyledi.

Vergiler ertelenmişti

Koronavirüs sürecinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerine ilişkin yeni bir karar alınmıştı. Söz konusu iş yerlerinin vergi ödemeleri flaş bir kararla ertelenmişti. KDV (Katma Değer Vergisi) beyannamelerinin verilmesi ile gelir vergisi ve stopaj ödemelerinin yapılması ertelenmişti. Kararın kafe, kahvehane, sinema salonu, hamam, sauna ve kreş gibi geçici olarak kapatılan iş yerlerini kapsadığı ifade edilmişti. Bu kararın 1 Aralık 2020 itibarıyla geçerli olacağı belirtilmiş, iş yerleri yeniden açılana kadar söz konusu ödemelerin erteleneceği kaydedilmişti. İş yerlerinin, tekrar açıldıktan 26 gün sonra beyanname verecekleri duyurulmuştu.

Kredi borçları da ertelenmişti

Halkbank'ın pandemi döneminde esnaflara kullandırdığı faiz destekli kredilerin 6 ay ertelenmesine karar verilmişti. Bu kredilerin 1 Ocak-30 Haziran döneminde esnaflar tarafından ödenmesi zorunlu olan taksitlerinin ertelendiği ifade edilmişti. Esnafların talebi kredi taksitlerinin bir yıl faizsiz şekilde ertelenmesiydi.

İşletmeciler isyanda

Koronavirüs sürecinde kafe, restoran, kahvehane ve lokanta gibi işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması ve hala açılmaması işletmecileri isyan ettirdi. İşsiz kalan garsonlar ve aşçılar da bu durumdan muzdarip. İşletmeciler, "HES kodu" zorunluluğuyla iş yerlerinin yeniden açılmasını istiyorlar. Erdoğan ise bu konuda oldukça temkinli davranıyor. Daha önce işletmecilerin önlemlere uyacaklarına dair söz verdiklerini ancak sözlerini tutmadıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin şu anda başarılı bir süreç yürüttüğünü ve bunun riske atılamayacağını söylemişti. Erdoğan, vakaların durumuna göre esneme yapılabileceğini ifade etmiş ancak son bir günde tespit edilen vakaların yine 7 bini geçmesi restoran ve kafe gibi işletmelerin bir süre daha kapalı olacağını gösterdi. Bilim Kurulu üyeleri, restoran ve kafelerin yeniden açılabilmesi için günlük vakalarda 2 binli rakamların görülmesinin şart olduğunu ifade ediyorlar.