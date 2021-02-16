Restoran ve kafelerde oturma süresi maksimum 45 dakika olacak!

Türkiye'de restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı saatlerde hem "gel-al" hem de "paket servis" şeklinde hizmet veriyor. Söz konusu işletmeler sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde ise sadece "paket servis" şeklinde hizmet sunuyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle neredeyse 3 aydır faaliyet gösteremeyen işletmelerin sahipleri ekonomik bakımdan sıkıntı çekmeye başladı. Hem garsonlar hem de aşçılar bu süreçte işsiz kaldı. İşletme sahipleri, bir süredir Hayat Eve Sığar kodu şartıyla mekânların açılmasını talep ediyorlardı.

Vakaların azaldığı şehirlerde açılabilir

İşletmecilerin şikâyetlerinin giderek artması üzerine Sağlık Bakanlığı yeni bir çözüm arayışına girdi. Bakanlık, koronavirüs vakalarının azaldığı şehirlerde önlemlerin esnetilmesine ve restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin tekrar açılabilmesine yönelik bir çözümü değerlendirmeye başladı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yerinde karar sürecine geçildi. Yani her şehir ya da ilçe koronavirüse karşı kendi tedbirlerini hayata geçirebilecek ya da mevcut tedbirlerine son verebilecek.

Tedbirler Mart ayında esnetilecek

Belirli koşullara uyan şehirlerde 1 Mart günü itibarıyla tedbirler gevşetilecek. Bunun için ilk olarak 100 bin kişiye düşen vaka sayısına bakılacak. Öte yandan, hastanelerin yatak doluluk oranları ile yoğun bakım servislerinin yatak doluluk oranları değerlendirmeye alınacak.

Kısıtlı sayıda müşteri alınacak

Koşullara uyan şehirlerde restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler belirli koşullar altında yeniden faaliyet göstermeye başlayacak. Söz konusu işletmelerin kapalı alanlarına yüzde 30 oranında müşteri alınacak. Açık bölümlerine ise yüzde 50 oranında müşteri alınacak.

Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin kapalı alanlarında oturabilmek için süre sınırı olacak. Söz konusu süre maksimum 45 dakika ya da 1 saat olacak. Sağlık yetkilileri, bu şekilde koronavirüsün bulaşma olasılığının azalabileceğine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerde tedbirlere uyulmadığına dikkat çekmişti. Koronavirüsle başarılı bir mücadele yürütüldüğünü ve bu sürecin tehlikeye atılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, söz konusu işletmelerin bir süre daha kapalı tutulacağına dair sinyal vermişti. Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada ise koronavirüs vakalarının belirli bir eşiğin altına gerilemesi durumunda esnaflara yönelik kısıtlamaların aşamalı olarak esnetilmesine yönelik takvimin başlatılabileceğini söylemişti. Bunun üzerine restoran, kafe ve lokanta gibi mekânların işletmecileri umutlanmıştı.

Uzmanlar ne diyor?

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin yeniden faaliyet gösterebilmesi için günlük vaka sayılarının 1.000-2.000 bandına gerilemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, bunun için önlemlere harfiyen dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, ancak böyle normal yaşama dönülebileceğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz, koronavirüs tablosunun iyiye gitmesi ve aşılamada belirli bir düzeye ulaşılması halinde işletmelerin aşamalı olarak açılabileceğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz ise sosyal hareketliliğin artmaması için restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin kapalı tutulması gerektiğini ifade etti. İşletmelerin tekrar faaliyet gösterebilmesi için eşik değerlerin göz önünde bulundurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Yavuz, söz konusu değerlerin altında olunması durumunda tedbirlerin esnetilebileceğini ancak değerlerin altına inilmeden yasakların kaldırılması halinde vaka sayılarının yeniden patlak verebileceğini dile getirdi.