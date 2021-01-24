Resmî Gazete ‘de Yayımlandı! Kuraklık Tehlikesiyle Artık Her Binada Zorunlu Hale Getirildi

Ülkemizde barajlardaki su miktarı azalmaya devam ediyor. Kuraklık tehlikesi için çanlar çalıyor. Herkesin gündeminde olan kuraklık uyarıları için devlet tarafından da yeni adımlar geldi.

Kuraklık tehditti ülkemizde artarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da adım atıldı. Yeni düzenleme ile artık her binadan zorunlu olacak!

23 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan ve resmi olarak yürürlüğe giren yeni düzenleme il birlikte artık yapılacak olan tüm yeni binalarda yağmur suyu toplama sistemi kurulacak.

Ülkemizde yağmur oranları son yıllarda oldukça düşüş gösterdi. Barajlarda istenilen doluluk oranının yakalanmaması ile birlikte Anakara ve İstanbul başta gelmek üzere ülkemizde birçok şehirde su sıkıntısı ve kesintileri yaşanmıştı. Yağmur miktarı ise her sene düşüyor bununla birlikte kuraklık riski de her sene hızlı bir şekilde artıyordu. Devlette sessiz kalmadı ve yeni bir adım attı.

ARTIK ZORUNLU HALE GELDİ!

Resmî Gazete de yayımlanan karar ile artık kuraklık riski için yedi bit tedbir yola çıktı. Düzenleme il birlikte yeni yapılan/ yapılacak olan tüm binalar da yağmur suyu toplanmasının içi toplama tankı olması zorunlu hale getirildi.

Düzenleme ise bugün itibari ile hayata geçti ve 2 bin metrekareden daha büyük tüm parsellerde geçerli olacak.

Yeni düzenlenen maddeye dair yapılan değişiklik ise şu şekilde;

2000 metrekareden büyük parsellerdeki tesisat projelerine gerektiği zaman filtre edilerek yeniden toplanması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi de eklenir dendi. Ayrıca hat atık su şebekesine değil de yağmursuyu şebekesine bağlanacak. İleride de yine daha küçük parsellere de aynı zorunluluk getirilebilir.

KURAKLIK KARŞISINDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Yapılan yeni düzenleme ile yeni yapılan birçok bina da yağmur suyu toplama sistemi de kurulacak. Bununla birlikte çatılarda yer alan sistem ile yağmur suları bahçede yer alacak depoda toplanmış olacak.

Burada toplanan yağmur suları ise ihtiyaç halinde bahçe sulama ön planda olmak üzere diğer ihtiyaçlar halinde de kullanılabilecek. Hatta gerekli görüldüğü takdirde buradaki sular filtre edilerek içme suyu olarak da kullanılabilecek.

Ayrıca ileride bu düzenlemenin daha küçük parsellerdeki yeni binalar içinde zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. Böylece ülkemizde kuraklık ile mücadele de önemli bir adım atılmış oldu.