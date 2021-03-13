Renk haritası bugün belli olacak!

Türkiye'de kontrollü normalleşme süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını il bazında gösteren haritayı bugün paylaşacak. İl bazında önlemler de söz konusu haritaya göre şekillenecek. Diğer yandan, il bazında alınan önlemler de iki hafta bir olmak üzere güncellenecek.

Bakan Koca tarafından geçen hafta paylaşılan haritada, 100 binde tespit edilen vaka sayısının en fazla olduğu iller; Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop ve Samsun olarak kayıtlara geçmişti. 100 binde tespit edilen vaka sayısının en az olduğu iller; Siirt, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkâri olarak açıklanmıştı.

27 Şubat-5 Mart 2021 dönemine ait haritada, bir önceki haftaya göre en fazla vaka artışı tespit edilen şehrin Sinop olduğu görülmüştü. Söz konusu şehirde vaka artışı 100 binde 154 oldu. İkinci sırada Kilis 100 binde 95 ile yer almıştı. Üçüncü sırada Samsun 100 binde 86 ile yer almıştı. Dördüncü sırada Amasya 100 binde 73 ile yer almıştı. Edirne'de de 100 binde 73 artış gerçekleşmişti.

3 büyükşehirde vaka artışı nasıl olmuştu?

İstanbul'da vaka artışı 100 binde 22 olmuştu. Ankara'da vaka artışı 100 binde 15 olarak kayıtlara geçerken, İzmir'de vaka artışı 100 binde 13 olarak duyurulmuştu.

Renk haritası belli olacak

İllerin koronavirüs bakımından riskini gösteren renk haritası da bugün belli olacak. Renklerin tespitinde yalnızca vaka sayısına bakılmıyor. Vaka sayılarının nüfusa olan oranı, aşı yapılan kişi sayısı, vaka sayılarının artış ve düşüş oranları, yatak ve yoğun bakım kapasiteleri gibi ölçütler de değerlendirmeye alınıyor.

"Bir güne düşürülebilir"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mavi renkle gösterilen illerin kırmızı renkle gösterilmesi durumunda söz konusu illerde hafta sonları bir gün sokağa çıkılmasına izin verilebileceğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, vaka sayısının çok fazla artış göstermesi durumunda İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verilecek karar ile söz konusu illerde hafta sonları iki gün boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini dile getirdi.

"Herkesin çaba harcaması lazım"

Mavi renkle gösterilen illerde yaşayan insanların süreci devam ettirebilmek için çaba harcamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, vatandaşların, yöneticilerin ve işletmecilerin aynı çabayı göstermelerinin şart olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, mavi renkle gösterilen illerde vaka sayısının daha da azaltılması, sarı renkle gösterilen illerde mavi renge düşülmesi, turuncu renkle gösterilen illerde sarı renge düşülmesi, kırmızı renkle gösterilen şehirlerde ise turuncu ve sarı renge düşülmesi için hem vatandaşların hem de işletmecilerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

"Liselerde yine uzaktan eğitime geçilebilir"

Düşük riskli şehirlerde ve orta riskli şehirlerde liselerde yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, söz konusu şehirlerin turuncu ve kırmızı renklerine dönmeleri durumunda liselerde yine uzaktan eğitime geçilebileceğini söyledi.