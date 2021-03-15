Rejim bölgesinden sivillere füze atıldı! MSB'den açıklama

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında olan Kuveyris Havaalanı'ndan Bab ve Cerablus ilçelerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. Balistik füzeler ve ÇNRA (çok namlulu roketatar) sistemi ile akaryakıt tankerlerinin park alanları ve sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı. Söz konusu saldırı sonucu sivillerden bazıları yaralandı.

MSB'den açıklama geldi

MSB'nin (Millî Savunma Bakanlığı) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ve Cerablus ilçelerine yönelik balistik füze saldırısı hakkında açıklamaya yer verildi.

Söz konusu açıklamada, söz konusu saldırının Beşşar Esed rejiminin kontrolü altında olan Halep şehrindeki Kuveyris Havaalanı'ndan gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırıda balistik füzeler ve ÇNRA (çok namlulu roketatar) sisteminin kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Bab ve Cerablus ilçelerindeki akaryakıt tankerlerinin park alanları ile sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı aktarıldı.

"Ateş altına alındı"

Saldırının sivillerin yaralanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yönelik saldırıda sivillerin hedef alınması üzerine atışlara son verilmesi amacıyla Rusya tarafına gerekli bildirimlerin yapıldığı ve tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı ifade edildi.

"Uyarıda bulunuldu"

Açıklamada, bölgede bulunan TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) birliklerine uyarıda bulunulduğu kaydedilerek, gelişmelerin yakından izlendiğine dikkat çekildi.

Paylaşımda, saldırıda hedef alınan akaryakıt tankerlerinin yandığı anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

4 sivil yaşamını yitirmişti

5 Mart 2021 tarihinde Hamran ve Terhin bölgelerine yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Söz konusu saldırı, 4 sivilin yaşamını yitirmesine ve 28 sivilin yaralanmasına neden olmuştu. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus ilçesi ve Bab ilçesi, terör örgütlerinden temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'nde bulunuyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı nedir?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yer alan teröristleri etkisizleştirmek ve hudutlarında güvenliği tesis etmek amacıyla BM (Birleşmiş Milletler) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Fırat Kalkanı Harekâtı'nı 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattı.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ilk gününde Suriye topraklarında bulunan Cerablus ilçe merkezi DEAŞ terör örgütünden kurtarıldı. Bab ilçe merkezi ise 23 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütünden kurtarıldı. Söz konusu harekât sonucu 2 bin 55 kilometrelik bir alan terör örgütlerinden temizlendi.

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ile SMO (Suriye Millî Ordusu), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 3 bini aşkın DEAŞ'lı teröristi etkisizleştirdi. Fırat Kalkanı Harekâtı, 29 Mart 2017 tarihinde sona erdi. Söz konusu harekâtın başarılı bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

Bunun üzerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi ve yerlerinden edilen sivillerin geri dönebilmeleri amacıyla harekete geçildi. Türkiye'de eğitim verilen yerel polis güçleri söz konusu bölgede çalışmaya başladı. DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri durdurulurken, bölgenin kalkınması amacıyla gerekli hamlelerde bulunuldu. Türkiye'nin çabalarıyla bölgenin nüfusu 2 milyona ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 09:51