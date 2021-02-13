Regaip Kandili ne zaman? 2021Regaip Kandili Hicri Takvime Göre Hangi Gün ve Anlamı Nedir?

Mübarek üç aylar 13 Şubat bugün itibariyle başladı. Vatandaşlarımız ise mübarek günlerin başlamasıyla birlikte Regaip Kandili hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Hicri takvime göre yedinci ayın ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye Regaip Kandili ismi verilmiştir. Bu yazımızda Regaip Kandili'nin anlamı, 2021 yılında hangi gün vuku bulacağı, yapılması gerekenler, oruç ibadetleri ve tüm merak edilen ayrıntıları bir araya getireceğiz.

REGAİP KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın 7. ayının ilk perşembe günü Regaip Kandili gerçekleşmektedir. 2021 yılında Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Milyonlarca kişi perşembeyi cumaya bağlayan bu kutsal gecede ibadetlerini yerine getirecek. Mübarek üç ayların bugün itibariyle başlamasıyla birlikte Regaip Kandili önümüzdeki perşembe günü vuku bulacak. Bu kutsal gün Recep ayının ilk manevi günüdür. Diğer kandiller ise 10 Mart 2021 tarihinde Miraç Kandili, 27 Mart tarihinde Berat Kandili şeklindedir.

REGAİP KANDİLİNİN ANLAMI NEDİR?

Regaip kelimesinin kökenine inildiği zaman güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamını taşımaktadır. Recep ayına aynı zamanda tövbe anlamı da koyulmuştur. Regaip Kandili'nde müslümanlar günahları tövbe ederek af dilemektedirler. Recep ayı müminler için tövbe ve af ayı olarakta bilinir.

REGAİP KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Müminler Regaip Kandili'nde Kur'an okurlar, tövbe namazı kılarlar, salavat ve selam okurlar, dünya ve ahiret için dua ederler, dargınlık ve küslükler telafi edilir, vefat etmiş yakınların mezarları ziyaret edilir.

2021 Regaip Kandili tarihi bu yıl 18 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir. Milyonlarca mümin bu ulvi günde oruç tutarak dua edecek ve namaz kılacak.

DUALAR GERİ ÇEVRİLMEZ

Hadis-i Şerif'te yer alan ifadeye göre; "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir." şeklindedir. Regaip Kandili bazı din alimleri tarafından Hz. Muhammed'in ana rahmine düştüğü gün olarakta nitelendirir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 19:57