Rasim Öztekin Cenazesi Ne Zaman ve Nereden Kaldırılacak?

62 yaşındaki dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaşırken fenalaşmış ve kalbi durmuştu. Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin yapılan müdahaleler sonucunda hayata dönmüştü. Hayati tehlikesi bir süre daha devam etmiş ve ardından kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin’den babasının durumunun iyi olduğuna dair haber gelmişti. Gece saatlerinde usta oyuncu için acil olarak kan arandığını duyurmuştu. Ancak ne yazık ki usta oyuncu Rasim Öztekin, dün geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan Rasim Öztekin’in vefatıyla ilgili ilk paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Yazdığı tweette; dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin’in, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği yer aldı. “Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." diyerek sözlerini noktaladı.

RASİM ÖZTEKİN’İN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in cenazesinin ne zaman ve nereden kaldırılacağı ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ancak cenazesinin yarın öğle namazına mütabık Teşvikiye Camii’den kaldırılacağı tahmin ediliyor.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul’da doğan Rasim Öztekin Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusuydu. En prestijli liselerden biri olan İstanbul Galatasaray Lisesi’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olmuştur. İlk sahne deneyimini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da yer aldığı amatör çalışmalarla edinen Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katılarak tiyatro sanatçılığına profesyonel olarak başladı. Ferhan Şensoy, 2016 senesinde Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu Öztekin’e devretti ancak usta oyuncu Rasim Öztekin, sağlık sorunları nedeniyle 20 Eylül 2020 tarihinde kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.

Sayısız dizi, film ve tiyatro projelerinde yer almasının yanı sıra 1992-1995 yılları arasında televizyonda çeşitli şov programlarına da imza attı. Bunlarla birlikte kalemi oldukça güçlü olan Öztekin, bir dönem TRT kanalına program metin yazarlığı ve Akşam gazetesine köşe yazarlığı da yapmıştır.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 22:40