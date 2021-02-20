Rashed Al-Marri kimdir? Rashed Al-Marri Fenerbahçe'ye Ne Dedi?

Rashed Al-Marri geçtiğimiz günlerde Süper Lig hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Yapılan açıklamalar Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. Uzun bir süredir Türkiye gelirlerinden mutsuz olan beİN Sports için bugün boykot kampanyası başlatıldı. Twitter üzerinden başlatılan boykot için birçok sarı-laciverli taraftar Rashed Al-Marri Fenerbahçe'ye ne dedi şeklide araştırma yapmaya başladı. İşte Süper Lig'de yaşanan son dakika gelişmeleri..

Rashed Al-Marri Ne Dedi?

Marri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Biz bir iki hafta bekleyelim dedik. Ama bir noktadan sonra siz bizim logomuzu illegal şekilde kullanırsanız bu problem olur. Tişörtleri çıkarın, ne söylemek istiyorsanız söyleyin hiçbir problem yok. Bazı şeylerin ihlalini yapmayalım artık. Yüzde yüz olmasa da bazı şeyleri aştığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Bunun üzerine boykot sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Marri "Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." dedi.

Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç boykot hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Koç: “Taraftarlarımıza sesleniyorum, hazır olun. Gerekirse decoder boykot kampanyasına da gideceğiz. Futbol tarihinin en ağır kampanyası olur bu. Fenerbahçe'nin ne olduğunu demek bilmiyorsunuz. Hodri meydan” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün Twitter üzerinden Fenerbahçe taraftarları beİN Sports boykot kampanyası başlattı. #beinsporstiptal hastagine sarı-laciverli-taraftarlardan büyük destek geldi.

Rashed Al-Marri Kimdir?

Bugün Twitter gündemine bomba gibi düşen Rashed Al-Marri herkes tarafından merak ediliyor. Rashed Al-Marri Süper Lig yayın kuruluşu Digitürk ve beİN Sports'un Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atanmıştı. Günün gündem ismi bundan önce Al Jazeera Sport'da kariyerine devam ediyordu. 2021 yılında göreve gelen Rashed Al-Marri için beIN Sports CEO'su hedeflerimizi büyütmekte bize çok yardımcı olacak ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ile yaşanan sorunlar sonrasında bugün beİN Sports boykot kampanyası için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar beIN Sports üyeliklerini iptal ederek yayıncı kuruluşla anlaşmalarına son verdiler. Boykot kampanyasına kısa sürede büyük destek geldi. Fenerbahçe taraftarlarına hazır olmalarını söyleyen Ali Koç, boykotta büyük rol oynadı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 19:37