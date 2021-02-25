Rapor sızdı: Kaşıkçı'nın katledilmesini Selman onaylamış!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, CIA tarafından Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun yakın zamanda duyurulacağını bildirmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) medyası, CIA tarafından söz konusu cinayete ilişkin hazırlanan raporu sızdırdı.

Raporda, Kaşıkçı'yı katleden kişilerin iki özel jet kullandığı ve söz konusu jetlerin Prens Selman'ın ele geçirdiği bir şirkete ait olduğu ifade edildi. Öte yandan, Kaşıkçı cinayetine Prens Selman tarafından onay verildiği ifade edildi.

Biden sorumlu tutacak

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, Kaşıkçı'nın katledilmesinden Prens Selman'ı sorumlu tutacak. Seçim kampanyası esnasında Biden, söz konusu cinayetin bütün ayrıntılarıyla duyurulacağına dair söz vermişti.

Ne olmuştu?

2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Kaşıkçı, İstanbul Başkonsolosluğuna evlilik işlemlerini halletmek üzere gitmiş ancak orada katledilmişti.

ABD'nin Suudi Arabistan politikası nasıl?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri), İsrail ile ilişkilerini bir kenara bırakarak Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeye başladı. İngiliz medyasına göre Biden, bundan sonraki süreçte Prens Selman ile muhatap olmayacak. The Guardian, Biden'ın sadece Kral Selman ile iletişime geçeceğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden biçimlendirileceğini dile getirmişti. Psaki, Biden'ın Suudilerin yeni hükümete yönelik tutumunu görmek istediğini ve daha sonra söz konusu ülkeyle ilişkilerine ne şekilde yön vereceğini belirleyeceğini ifade etmişti.

Kaşıkçı cinayetinin etkisi var mı?

Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair raporun ilerleyen dönemde istihbarat servisleri tarafından duyurulacağı biliniyor. Prens Selman, Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi olarak görülüyor. Bu yüzden Biden'ın sadece Kral Selman ile iletişime geçeceği ifade ediliyor.

Biden'ın hamlesinden sonra ne olacak?

Prens Selman'ın fiili olacak şekilde yönetime devam ettiği ve ülkesi adına diğer liderlerle görüştüğü biliniyor. Fakat Biden'ın bu hareketinden sonra Selman'ın tahttaki hakkını yitirebileceği belirtiliyor. İngiliz medyası, Biden tarafından alınan kararın sadece sembolik kalmayabileceğini, Prens Selman'ın tahttaki hakkını yitirmesi için baskı kurulabileceğini değerlendiriyor.

Yemen'deki suç ortaklığının bitirilmesi hedefleniyor!

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Michele Dunne'a göre, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) bu hamleyle birlikte Yemen'deki savaşta suç ortaklığını sona erdirmek istiyor. Dunne, ABD'nin Amerika Birleşik Devletleri) İran ile uzlaşmaya çalıştığını ifade etti. Biden yönetiminin Prens Selman'a yönelik yatırım yapmayacağını belirten Dunne, Kaşıkçı cinayetine dair rapordan daha büyük bir kaygıya sahip olunduğunu söyledi. Dunne, Prens Selman'ın ne kadar acımasız olabileceğinin herkes tarafından görüldüğünü dile getirdi.