Rapçi tutuklanınca halk sokağa döküldü! Protestolar devam ediyor

Terörizmi yücelttiği ve kraliyet ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Pablo Hasel isimli rapçinin tutuklanması üzerine başlayan protesto gösterileri 4 gündür aralıksız şekilde sürüyor. Protesto gösterileri ağırlıklı olarak Valensiya, Tarragona, Girona, Lleida ve Barselona şehirlerinde yoğunlaştı. Söz konusu protesto gösterilerine üniversite öğrencilerinin yanı sıra aşırı sol görüşe sahip olan kişiler katılım gösterdi.

Dükkânlara ve araçlara hasar verdiler

Protesto göstericilerinden bazılarının dükkânlara ve araçları ağır tahribata uğrattıkları, bankalara hasar verdikleri ve çöp bidonlarını ateşe verdikleri görüldü. Söz konusu kişilerin güvenlik güçlerine şişe ve taşla saldırdığı fark edildi. Eylemciler, ayrıca Barselona şehrinde bulunan mağazaları yağmaladılar. Polis karakoluna yönelik saldırı düzenleyen eylemciler, kendilerine karşı çıkan insanlara bile taş fırlatarak yanıt verdiler.

En az 95 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Girona şehrinde 2 eylemcinin, Barselona şehrinde ise 3 eylemcinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Pablo Hasel olayları sırasında yaralanan kişiler de oldu. Şu ana kadar protesto gösterileri kapsamında en az 95 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Söz konusu protesto gösterilerine daha fazla kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Ne olmuştu?

Pablo Hasel isimli rapçi, hem şarkılarında hem sosyal medya hesabından terörü desteklediği, devlet kurumlarına ve kraliyet ailesine hakaret ettiği için 9 ay hapis cezası almıştı. İspanyol rapçi, 16 Şubat 2021 tarihinde saklandığı üniversiteden polis ekiplerinin zoruyla çıkarılarak tutuklanmıştı. Pablo Hasel hakkında ayrıca farklı bir suçtan 2,5 sene hapis cezası istenmişti. Hasel, İspanya'da düzenlenen protesto gösterilerinin sebebini "faşist kurumlara karşı duyulan öfke" olarak açıklamıştı. Şarkılarında göçmenlere polis ekipleri tarafından zulmedildiğini belirten Hasel, söz konusu göçmenlerin yine polis ekipleri tarafından öldürüldüğünü ifade etmişti.

"Serbest bırakılsın" talebi

Pablo Hasel'in tutuklanması, İspanya'da düşünce özgürlüğüne ve demokratik kurallara aykırı davranıldığına yönelik tartışmaları başlattı. İspanya'da özellikle sol görüşe sahip olan radikal kesimler, İspanyol rapçinin serbest bırakılmasını talep ediyor. Unidos Podemos Partisi de Pablo Hasel'in serbest bırakılması gerektiğini dile getiriyor.

"Tam demokrasiye sahibiz"

Bugün açıklamada bulunan İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin tam demokrasiye sahip olduğunu söyledi. Göstericilerin ortalığı ateşe vermesine tepki gösteren Sanchez, demokrasiye sahip ülkelerde şiddet kullanımına izin verilmediğini ifade etti.

"Bir gözünü polis müdahalesinde kaybetti"

El Pais isimli gazetede yer alan haberde, Katalonya'da patlak veren Pablo Hasel gösterilerinin Valencia ve Madrid şehirlerine sıçradığı belirtildi. Söz konusu haberde, düşünce özgürlüğüne destek vermek üzere gösterilerin başlatıldığı fakat eylemcilerden birinin gözünü plastik mermiyle müdahale sonucu kaybetmesi üzerine gerginliğin tırmandığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 11:31