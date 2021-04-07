Ramazanda Tam Kapanma Olacak Mı? Erdoğan Açıkladı!

Ramazan ayında korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği araştırılıyor. En son yapılan Kabine Toplantısı ardından Ramazan ayında yasakların nasıl olacağı, sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği, kafe, restoran ve iftarlar ile ilgili bilgiler kamuoyuna sunuldu. Edinilen en güncel bilgilere göre 2021 senesinde Ramazan ayı süresince alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme konuşması gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı ilgili konu hakkında önemli bir genelge yayınladı ve merak edilenlere yanıt verdi.

11 Ayın Sultanı olan Ramazan’ın yaklaşması ile birlikte hazırlıklar yapılmaya başlandı. Ancak bu yıl devam eden pandemi süreci sebebiyle eskiye göre buruk geçecek olan Ramazan’da hangi tedbirlerin alınacağı merak konusu oldu. İftarların da yakın çevre, eş, dost ile yapılıp yapılamayacağı sorusu kafaları karıştırırken konu hakkında açıklama geldi mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan yasaklar hakkında alınan kararları açıkladı. Son Kabine Toplantısı sonrasında bilgi paylaşan Cumhurbaşkanı, kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Ramazan Ayında Kafe ve Lokantalar Açık Olacak Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek ay olan Ramazan’da Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini bildirdi. Bu bağlamda tüm ülkede Ramazan ayı boyunca hafta sonlarında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklanan Erdoğan, merak edilen konuya açıklık getirdi. Bunun yanı sıra kafe ve lokantaların da yalnızca Ramazan boyunca paket servisi şeklinde hizmet vereceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok yüksek risk bulunduran il sayısının 58’e ulaştığı haberini verdi. Ellerinde bulunan veriler ile bazı hususlar hakkında açıklama yapma kararı aldıklarını belirten Erdoğan, ülke genelinde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edeceğini söyledi. Kırmızı iller için ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer merak edilen konu olan kafe ve lokantalar için de tüm ülkede yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verileceği açıklandı.