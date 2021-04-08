Ramazan Korona Tedbirleri Nelerdir? Bilim Kurulu Açıkladı

Son haftada tırmanışa geçen pozitif vaka sayıları ile ilgili korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, flaş açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında ek tedbirlerin gelebileceğini açıklayan Kayıpmaz, bu konunun gündemde yer aldığını belirtti. Bazı ek tedbirlerin Ramazan ayı içerisinde alınabileceği konusuna değinen Bilim Kurulu Üyesi kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma ve bazı kapatma kararlarının alınabileceğini söyledi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 4.’sü düzenlenmiş olan Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’ne konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, pandemi dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Üretimin bu zorlu süreçte ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını vurguladı ve hayvancılıkta, savunma sanayiide, tarımda ve sağlık bilimlerinde üretimin olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz’ın açıklamalarının yanı sıra, Ramazan ayı kapsamında gelecek olan tedbirler dikkat çekici nitelikte olmuştu. Kontrollü normalleşme sürecinde Cumartesi serbestliği getirilmiş ardından bu karardan vazgeçilmişti. Kırmızı iller dışına getirilen Cumartesi serbestliğinden vazgeçilmesi sonrasında 13 Nisan itibarı ile yeni yasakların uygulanacağı da belirtilmişti.

13 Nisan’da Hangi Yasaklar Getirilecek?

13 Nisan tarihinden itibaren 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının devam edeceği duyuruldu. Hafta sonu uygulanacağı açıklanan kısıtlamaların yanı sıra, hafta içinde de tüm illerde saat 21.00’dan başlayıp saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasaklarının devam edeceği öğrenildi. Restoran, kafe ve lokantaların da Ramazan ayında kapalı olacağı haberine ek olarak bu işletmelerin yalnızca paket servisi yapacağı öğrenilmişti. Sahur ve iftarlar da yasak olarak açıklandı ve teravih namazlarının camilerde kılınmayacağı belirtildi. Yasak olarak belirtilen günlerde market, manav, kasap ve kuruyemişçilerin saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet vereceği açıklandı. Bununla birlikte fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerlerin açık olacağı ifade edildi.