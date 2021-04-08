Ramazan Güllaç Tarifi! Ramazanda Hangi Tatlı Yapılır?

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç tarifini sizler için hazırladık. Hem geleneksel olarak her sene yapılan hem de hafif olması nedeni ile tercih edilen güllaç, neredeyse herkesin sevdiği bir lezzettir. Protein ve karbonhidrat bakımından da zengin bir içeriğe sahip olduğu bilinen tatlının sindirimi de kolaydır. Uzmanlar da Ramazan ayında tatlı yapmak isteyenler için güllacı önermekte ve faydalı bir alternatif olarak görmektedir. Sevilen tatlının 1 porsiyonu yetişkinlerde vücut ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %40’ını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra 11 ayın sultanı olan Ramazan’ın en sevilen tatlısı güllaç, omega-3 yağları açısından da zengindir.

Diğer şerbetli tatlılar ile karşılaştırıldığı zaman kalorisinin de daha az olduğu bilinen güllaç, bir diliminde 250 kalori bulundurmaktadır. Yine de diyabet hastaları bir dilimden daha fazla bu tatlıyı tercih etmemelidir.

Güllaç Malzemeleri

-12 tane güllaç yaprağı

-1 su bardağı toz şeker

- 5 su bardağı süt

-1 su bardağı file fındık

-1 çay bardağı gül suyu

-1 kase nar içi

-1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Güllaç Tarifi, Güllaç Nasıl Yapılır?

Ramazan ayının en beğenilen tatlısı olan güllacı yapmak için öncelikle süt ve şeker kaynatılmalıdır. Ocaktan alınırken gül suyu eklenir ve ılıması için bir kenara konulur. Güllaç yaprakları parçalar halinde kırıldıktan sonra tatlının yapılacağı tepsi üzerine yapraklar serpilir. Hazırlanan süt, yavaşça tatlının üzerine eklenir ve yapraklar ıslatılır. İnce çekilmiş ceviz içi ve fındık serpilir ardından güllaç yaprakları tekrardan eklenir. Yapraklar bitene kadar aynı işlem devam ettirilir. Bu işlem sonunda yaprakların sütü tam anlamıyla çekmesi için hazırlık aşaması sonrasında tatlı 10 dakika buzdolabında dinlenir. Dinlenmiş olan güllaç tatlısı üzerine isteğe bağlı file fındık ya da nane serpilir. Bu şekilde güllaç tatlısı tamamlanır ve servise hazır hale gelir.