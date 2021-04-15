Ramazan Bayramı Ne Zaman? 2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor?

Mübarek olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaş Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağını merak etti. Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere geldiği merak konusu olurken sizler için merak edilen sorunun yanıtını hazırladık.

2021 Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ramazan Bayramı için de geri sayım başladı. İslam alemi Bayram için geri sayıma başladı. Tüm Müslümanlar Bayramın ne zaman olacağını araştırmaya başladı ve hazırlıklar yaptı. 12 Mayıs gününde son bulacağı öğrenilen Ramazan ayı ardından Ramazan Bayramı’nın da 13 Mayıs tarihinde başlayacağı öğrenildi. Diyanet’in yayınladığı takvime göre Ramazan Bayramı için 13 Mayıs tarihine işaret edildi. İşte Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri hakkında detaylı bilgiler…

1-Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

2-Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

3-Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

4-Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

5-Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

2021 KURBAN BAYRAMI

6-Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

7-Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

8-Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

9-Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

10-Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Ramazan Bayramı’nda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

2021 Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasakları ile ilgili resmi açıklama yapıldı konu hakkında bilgilendirme gerçekleşti. 4 gün boyunca uygulanacağı öğrenilen sokağa çıkma yasaklarının Bayram tarihi için geçerli olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra, 2021 Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağının da uygulanacağı açıklandı.

13 Nisan tarihinde Ramazan’ın başlaması ile birlikte 14 Nisan’da ilk sahura kalkıldı. 13 Mayıs tarihinde ise Ramazan Bayramı’nın birinci gününün yaşanacağı öğrenilirken 15 Mayıs tarihi ise bayramın son günü olarak kutlanacak.