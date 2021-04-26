Ramazan Bayramı'nda Tam Kapanma Olacak Mı? Erdoğan Açıklayacak!

Edinilen son bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin yapacağı toplantıda çok önemli konular masaya yatırılacak. Ülke genelinde Ramazan boyunca kısmi kapanma uygulanmasının sürdürülmesi ve Ramazan Bayramı'nda da 5 gün tam kapanmanın yaşanması tartışılacak.

Türkiye'de günlük korona virüs tablosunun açıklanması ardından son 24 saatte 260 bin 280 korona virüs testinin yapıldığı 38.553 kişinin ise pozitif sonuç aldığı öğrenildi. Yine son 24 saatte vefat sayısı ise 347 olarak açıklanırken Ramazan Bayramı'na özel olarak alınacak yeni tedbirler de merak konusu oldu. 14 Nisan gününde başlayan kısmı kapanma uygulamasının süresinin de yeni haftada biteceği öğrenildi. Pazartesi gününde ise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde olurken Beştepe'de önemli kararlar alınacak.

Yapılacak olan toplantıya üç ismin ilk kez katılacağı öğrenildi ve toplantı ardından yapılacak açıklamalar hakkında yorumlar yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve kabine revizyonu ardından gerçekleşecek olan ilk toplantının ana gündem maddesinin salgın ile mücadele olacağı ifade edildi.

Ramazan ayının ilk iki haftasında alınan kısmi kapanma kararı sonrasında 2 haftalık sürenin dolduğu biliniyordu ve bu kararın genişletilip genişletilmeyeceği ya da hangi yeni kararlar alınacağı kritik toplantıda tartışılacağı söylenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yapılacak olan toplantıda Bilim Kurulu’nda alınan kararları, vaka sayılarını, hastanelerdeki yoğunluk durumunu ve salgın sürecindeki son durumu paylaşıp sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki açıklamasında korona virüs pozitif vaka sayısında bir düşüş olmaması durumunda daha sert tedbirlerin alınabileceğini vatandaş ile paylaşmıştı. Yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda da kısmi kapanma tedbirinin Ramazan ayı sonuna kadar devam etmesi ile ilgili tartışmalar sürecek. Turizmciler başta olmak üzere pek çok vatandaş daha geniş bir kapanma konusunda taleplerde bulunurken Kabine Toplantısı’nda bu tip konular tartışılacak.