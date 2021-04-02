Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Hediye Çeki Verebilirsiniz! A101, BİM, ŞOK, Migros Ramazan Hediye Çeki Kampanyaları

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte vatandaşların gıda gibi temel ihtiyaçları artmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi desteğe ihtiyacı olan kişi sayısı artış gösterirken, hayırsever vatandaşlar da bu kişilere destek olmanın yollarını aramaktadır. Hayırsever vatandaşların, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak kampanyalar market zincirleri tarafından başlatılmıştır.

İçinde bir ailenin ihtiyacı olan tüm gıda ürünleri bulunan Ramazan kolilerinin yanı sıra marketlerde satılan her üründe geçerli olacak hediye çekleri de oluşturulmuştur. Genellikle market kasalarından alınan bu çeklerin koşulları her markete göre değişiklik göstermektedir. Bazı marketler kartın içine yüklenen bakiyeye ek katkı kampanyası yapmaktadır. Sizler için 2021 tüm marketlerin Ramazan hediye çeki kampanyalarını araştırdık.

MİGROS RAMAZAN HEDİYE KARTI 2021

Ramazan ayında, maddi yardıma ihtiyacı olan ve geçim sıkıntısı yaşayan kişilere hediye kartı hediye ederek yardımcı olmak isteyen vatandaşlar için Migros HediyeM kampanyası başlamıştır. Migros market kasalarından alınabilen ve içine 5 liradan 500 liraya kadar bakiye yüklenebilen bu kartları satın alan kişiler istedikleri kişiye hediye edebilirler. Market kasalarının yanı sıra, dijital olarak da hediyemkart.com’dan satın alınabilen bu kartların içinde bulunan bakiyeler 1 yıl boyunca parça parça veya tek seferde kullanılabilir. Tekel ürünleri haricinde tüm ürün alımlarında geçerlidir.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyen vatandaşlar için Kızılay ile işbirliği yapan Migros, kasalardan satın alınan İyilik Kartları’na 50 liradan 500 liraya kadar yükleme yapan vatandaşlara, yüklenilen bakiyenin yüzde 5’i kadar da iyilik katkısı eklemektedir. Oluşturulan bu kartlar Kızılay aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaktadır.

A101 RAMAZAN HEDİYE KARTI 2021

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde geçireceğimiz bu Ramazan ayında, yakınlarına, sevdiklerine ya da ihtiyacı olan vatandaşlara maddi olarak destek olmak isteyen kişiler için hediye çeki ve sanal çek uygulaması başlatan A101, kolay ulaşılabilir ve yenilikçi bir yardım kampanyası başlattı. Koronavirüspandemisindehijyenik nedenlerle fiilen temasta bulunmak istemeyen kişilerin kullanabileceği Sanal Çek uygulamasında, çek numarası ve pin koduçekin hediye edileceği kişinin telefon numarasına SMS olarak gönderilmektedir. Söz konusu çekin kullanım süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

50, 100, 150 ve 200 TL değerinde olan hediye çekleri ve sanal çekler, A101 market kasalarından nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express gibi ödeme yöntemleri kullanılarak satın alınabilecek. Hediye çekini satın alan kişiler bu kartları hediye etmek istediği kişilere elden verebilecek veya SMS ile telefondan gönderebilecek. Hediye çekleri ve sanal çekler A101’in tüm şubelerinde, kişinin almak istediği her üründe kullanılabilecek. Çeklerin içinde bulunan bakiye ister tek seferde, ister parça parça kullanılabilecek.

BİM RAMAZAN HEDİYE KARTI 2021

Vatandaşa sunduğu uygun fiyatlı geniş ürün yelpazesi nedeniyle sık sık tercih edilen zincir marketlerden biri olan BİM, ihtiyaç sahiplerine ve sevdiklerine yardım etmek isteyen hayırseverler için hediye kartları oluşturmuştur.BİM market kasalarından satın alınabilir. Yüklenebilir bakiyeli olarak oluşturulan bu kartların içine en az 100 lira olmak üzere istediğiniz kadar bakiye yüklenebilmektedir. Hediye kartı alan vatandaşlar bu bakiyeyi tek alışverişte bitirmek zorunda değildir. Hediye kartının içindeki bakiye, kartın teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca parça parça da kullanılmaktadır. Tüm BİM şubelerinde geçerli olan bu kart ile BİM’de satılan her ürün satın alınabilir. Ancak kartın içindeki bakiyenin nakde çevrilmesi mümkün değildir. Hediye olarak,hediye kartı yerine Ramazan kolisi almak isteyen kişiler için de, satın alan kişinin istediği ürünlerin yer aldığı bir Ramazan Paketi hazırlanabiliyor.

ŞOK MARKET RAMAZAN HEDİYE KARTI 2021

ŞOK Market, Ramazan ayında sevdiklerinize veya ihtiyaç sahibi vatandaşlara verebileceğiniz hediye kartları hazırlamıştır. Bu kartlar, tüm ŞOK Market şubelerinde geçerlidir. 25 TL, 50 TL ve 100 TL tutara sahip olan hediye kartlarındaki bakiyeler, tütün alışverişi ve telefon hattına TL yüklemesi hariç olmak üzere tüm ürünlerde geçerlidir. Kartta bulunan bakiye tek seferde kullanılabileceği gibi, 1 yıl boyunca parça parça da kullanılabilir. ŞOK Market kasalarından nakit veya kredi kartı kullanarak alabileceğiniz hediye kartlarını sevdiklerinize ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verebilirsiniz. Market kasalarının yanı sıra, ŞOK Market hediye kartını almak için 08502816821 numaralı telefon numarasını da arayabilirsiniz.

Hediye kartının yanı sıra, dilediğiniz kişiye hediye alışveriş kodu gönderebilirsiniz. Alışveriş kodu göndermek istediğiniz kişinin numarasını Şok Market kasasındaki görevliye söyleyerek veya 08502816821 numarasını arayarak Şok Market’e bildirebilirsiniz. Hediye alışveriş kodu gönderdiğiniz kişiler Şok Market’lerde yaptıkları alışverişin sonunda, telefonlarına gelen kodu söyleyerek hiç para vermeden ihtiyaçlarını karşılayabilirler.