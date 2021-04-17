Ramazan Ayında İhlas Suresini Okumanın Faydaları Nelerdir? İhlas Suresi Faziletleri

Mübarek olan Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar okunacak duaları araştırmaya başladı ve hangi dualarda tercih yapılması gerektiğini merak etti. Bu konuda en çok tavsiye edilen sureler arasında yer alan İhlas'ın faziletleri ve faydalarını sizler için hazırladık. Kur'an-ı Kerim'de 112. sure olan İhlas 4 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de indirilen sure kelime anlamı olarak insanların samimi olması ve dinin esaslarını Allah rızası için yerine getirmesi anlamlarını taşımaktadır. Bunun yanı sıra İhlas Suresi Allah'ın yüceliği ve birliği ile tüm noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu bildiren bir tevhid suresidir. Bu da İhlas suresinin tevhid inancı açısından ne kadar önemli olduğunu açıklamaktadır.

İhlas suresinin gönderilmesi ise müşriklerin Peygamber Efendimize gelerek bize rabbinin sıfatlarını anlat demesi üzerine gerçekleşmiştir. İhlas suresinde Allah'ın bazı sıfatlarının anlatıldığı bilinmektedir. Çok sayıda hadis-i şerifte de ilgili surenin öneminden ve faziletlerinden bahsedildiği açıklanmıştır.

Namaz sureleri arasında yer alan İhlas kısa bir sure olması sayesinde kolaylıkla ezberlenebilir ve bu durum çocukların da İhlas suresini ezberlemesi için de bir kolaylık sağlamaktadır. Bu sureyi okumak hem dünya hem de ahiret açısından oldukça önem taşımaktadır. Bununla birlikte Ramazan ayı bitene kadar her gün 7 Fatiha suresi sonrasında 100 tane İhlas suresi ve ardından tekrar 7 tane Fatiha suresi okunmasının tavsiye edildiği bilinmektedir.

Bununla birlikte her gün 1000 tane İhlas suresinin okunmasının çok faziletli olduğu ve Ramazan ayı boyunca istenen bir günde 363 kez İhlas suresinin okunmasının çok faydalı olduğu ifade edilmiştir. İhlas suresini okumanın Kur'an'ın üçte birini okumaya denk geldiği açıklanmıştır. Bunun yanı sıra bir gün içerisinde 10 kez İhlas suresi okuyan kişilere cennetten Köşk verildiği ifade edilmiştir. Yatmadan önce ise 100 defa İhlas suresinin okunması bireylerin cennete girmesine vesile olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 01:12