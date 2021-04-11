Ramazan Ayında Başlayacak Olan Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Açıklandı!

Vaka sayılarındaki artışla birlikte yeni tedbirlerin geleceği duyurulmuştu. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları 58 ilde uygulanırken ülke genelinde ek tedbirler de alınacak. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak bu yeni önlemlere dair ise detaylar paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde.

TABLO VAHİM DURUMDA! EK TEDBİRLER YAKINDA HAYATIMIZDA OLACAK

Geçtiğimiz ay başı itibariyle devreye sokulan normalleşme süreci sonrasında ülke genelinde korona virüs vakalarının sayısı beklenenin çok daha üzerine ulaştı. Endişe verici şekilde artan korona virüs vakalarının sayısı 40 gün önce bugün başlanan normalleşme sürecinin ilk gününe kıyasla 5 katın üzerinde. Konuya ilişkin yeni düzenlemeler gelip gelmeyeceği ise hem vatandaşın hem de esnafın gündemindeydi. Konuya dair açıklamalar içinse gözler Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanında.

Yeni tedbirlerin içeriğinin ise Bilim Kurulu toplantısında değerlendirildikten sonra yapılacak olan Kabine Toplantısı sonrasında netliğe kavuşacağı düşünülüyor. Kabine Toplantısı’nın gündeminde ise Ramazan ayı boyunca yürürlükte olacak olan tedbirler olacak.

BU HAFTA RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK

Korona virüs vakalarının oldukça hızlı şekilde artması Ramazan ayı öncesinde yetkililerin alarma geçmesine sebep oldu. Ülke genelinde vatandaşların koruması ve vefat sayılarının önüne geçebilmek adına olası tedbir ve kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. İddialar ise bu hafta içerisinde gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısında yapılacak açıklamalar ile kesinlik kazanacak.

VAKA SAYILARI ENDİŞE VERİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre normalleşme sürecinin başladığı 1 Mart tarihinde vaka sayısı 10 bin kişi civarındaydı. Vakalar, tam 40 gün sonra 52 bin kişinin üzerinde vaka sayısı ile 5 kattan fazla artmış durumda. 1 Mart tarihinde 69 kişi korona virüs nedeni ile hayatının kaybetmiş iken şu anda bu sayı 250 kişiye yakın. Yeniden normalleşme süreci adı altında geçirdiğimiz 40 gün süresinde 1 milyon 90 bin kişiye yakın vatandaş korona virüse yakalandı. Vatandaşlar içerisinde 5 binin üzerinde kişi ise Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli olarak vaka sayılarına bağlı olarak tedbirlerin artacağını ifade ediyordu. Bu yüzden Sayın Erdoğan halkı sık sık temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaya davet etmişti. Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda ise korona virüs vakalarının sayısındaki artışlara ithafen tedbirlerin geleceği açıkladı. Yeni önlemler içinse önümüzdeki Ramazan ayı işaret edildi. Erdoğan hatta yaptığı açıklamasında, Ramazan Ayı süresince tüm vatandaşlar olarak fedakarlıklarda bulunmamız gerektiğine dair bir çağrıda bulunmuştu.

EK TEBİRLER TEK TEK AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı süresince ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı, kafe ve restoran gibi gıda işletmelerinin ise bu süreçte yalnızca paket servis usulü ile faaliyetlerine devam edebileceklerini duyurdu. Toplu şekilde iftar ve sahur gibi insanların bir araya geldiği etkinliklerin yapılamayacağını, kısıtlamalardan etkilenecek olan gıda işletmelerine destek ödemeleri yapılacağını açıkladı.

DESTEK ÖDEMELERİ GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan ayı boyunca kısıtlamalardan etkilenen gıda işletmelerine yönelik destekler geleceği de belirtilmişti. Bu destek paketlerinin içeriği de bu hafta resmiyet kazanacak. Başvuruların ise ramazan ayının ilk günüyle birlikte başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANI UYARDI

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter üzerinden kendi kullandığı resmi hesabı aracılığı ile birtakım açıklamalar paylaştı. İl sağlık yöneticileri ile normalleşme süresince vaka sayılarının geldiği durumu inceleyip değerlendirdiklerini belirten Bakan koca uyarılarda bulundu.

İstanbul ili içerisinde vaka sayılarının 10 kat arttığını ve ülkede yaşanan korona virüs vakalarının büyük bir kısmının İstanbul ilinde meydana geldiğini duyurdu. Ülkenin genelinin durumu için İstanbul’un bir referans olarak alınabileceği ve İstanbul’daki vaka sayılarını kontrol altına alınabilmesi durumunda tüm Türkiye’de salgın sürecini yönetmenin kolaylaşabileceği mesajını verdi. Toplanan verilerin tümünün korona virüsün bulaşma hızının arttığına işaret ettiğini, korona virüs aşısının elimizdeki en etkili silah olduğunu da bir kez daha hatırlattı. Ayrıca Bakan Koca, Sırası gelen vatandaşların kesinlikle aşı olmaları gerektiğini açıkladı. Ülke genelinde şu ana dek yaklaşık 18,5 milyon doz aşı uygulandığı, bunların 11 milyona yakınının 1. doz, 7,5 milyona yakınının ise ikinci doz aşı uygulaması olduğu verisi bulunuyor.