Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak? İlk Oruç Hangi Gün Tutulacak?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair araştırmalar başladı. Ramazan ayına ne kadar kaldığına dair sorular sorulurken ilk orucun tutulacağı gün insanlar tarafından merak edilir bir hal aldı. Rahmet ve mağfiret mevsimi olarak da tanınan ilk oruç günü için vatandaş araştırmalara başladı. Bununla birlikte 11 ayın sultanı olarak bilinen manevi güzelliklerle dolu olan yılın bu zamanı için hadis-i şerifte de Ramazan ayı geldiğinde cennet kapılarının açılacağı, cehennem kapılarının kapanıp zincire vurulacağı buyurulmaktadır. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan ayı ile ilgili merak edilen soruların cevapları ve ilk oruç tutulacak gün ile ilgili detaylı bilgiler…

Müslüman aleminin sene içindeki en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. İlk oruç tutulacak olan gün ise merak edilirken Müslüman alemi Ramazan ayına ne kadar kaldığını merak etti. Yılın bu önemli zamanında oruç tutup ibadetler yapacak olan İslam alemi Ramazan ile ilgili araştırmalara başladı. Bu yıl için ilk orucun tutulacağı gün merak edilen konular arasında yer aldı. Ramazan ayı içerisinde olan ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’nin 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edileceği öğrenildi. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Bu sorunun cevabı haberimizin devamında yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Ramazan ayının 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacağı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. 12 Mayıs tarihinde de son bulacak olan Ramazan ayında 13 Mayıs 2021 tarihi ise Ramazan Bayramının birinci günü olarak yayınlanan takvimde yer aldı.

Bunun yanı sıra “Bin Aydan Daha Hayırlı” olarak da ifade edilen Kadir Gecesi’nin 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edileceği açıklandı.

Müminler için rahmet ve mağfiret mevsimi olarak da bilinen, manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı ile ilgili olarak birçok güzel söz bulunmaktadır. Bu kıymetli zamanı ibadet ve iyilikler ile geçiren müminler için ebedi mutluluk kapılarının açılacağı öğrenilmiştir. Aynı zamanda 3 Aylar’ı uğurlayan Ramazan ayı faziletler ile dolu olup Müslüman halkı için yılın en önemli zamanıdır.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 13:59