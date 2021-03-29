Ramazan'a Özel Yeni Tedbirler! Yasaklar Değişti Mi?

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak. Oldukça önem arz eden ve 29 Mart tarihinde yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın başlıkları ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Uzmanlar ise Toplantı hakkında CNN Türk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Seyahat yasağı Ramazan'a özel olarak alınacak. Tedbirler ve restoranların kapatılması gibi düzenlemeler ile ilgili pek çok konuya değinildi.

Bugün ülke genelinde merak içerisinde beklenen bir konu var. Kabine Toplantısı’nın bugün gerçekleşeceği haberinden sonra tüm ülke Beştepe'deki kabine toplantısının sonuçlarını bekleyecek. Masaya yatırılacak olan ana madde ise tırmanışa geçen korona virüs pozitif vaka sayıları olacak. Bununla birlikte CNN Türk kanalında önem arz eden açıklamalar yapıldı. Profesör Doktor Necmiye İlhan’dan ise iyi bir noktadayız dedi ve bu şekilde gidişat devam ederse 30 binin üzerindeki rakamlar da söz konusu olabilir şekilde yorumlar geldi. Profesör Doktor Mustafa Çetiner ise bundan sonra Haziran ayının başında 40 yaş üstüne başlarsak önemli bir viraj almış olacağız dedi.

Yapılan bu açıklamalar ardından CNN Türk muhabiri Sena Alkan ise vaka sayılarının ciddi bir artış göstermesi ve adeta tırmanışa geçmesi ile beraber risk haritasındaki illerin farklı renklere boyanması ve restoranların yeniden paket servisi geri dönmesi konusu gündeme getirebilir dedi.

CNN Türk muhabiri Sena Alkan, kanalın canlı yayında önemli bilgileri paylaşırken korona virüs pozitif vaka sayısında ciddi bir artış görüldüğünü ve bunun yanı sıra 150'yi geçen vefat sayılarının televizyon ekranlarında açıklandığı haberini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaka sayıları artarsa gerekli tedbirlerin de alınacağı mesajına paylaşması üzerine CNN Türk muhabiri Sena Alkan yeni kararların alınabileceği vurgusunu yaptı. Kontrollü normalleşmeye yönelik geri adımların atılması ihtimalinin bulunduğunu belirten Sena Alkan, yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda bu sorunun cevabının alınacağını söyledi.