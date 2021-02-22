Rakı Fiyatı 19 Yılda 20 Katına Çıktı: ÖTV Geliri Rekorlar Kırıyor

Türkiye’de alkollü içki tüketimi, koronavirüs pandemisi kaynaklı yasaklar ve ciddi zamlar nedeniyle sert bir şekilde düştü. Verilere göre 2020’de Türkiye’de toplam alkollü içki tümetimi önceki yıla göre 19 milyon litre azalarak, 1 milyar 8 milyon litreye düştü. En çok artış bira kategorisinde olmasına karşın, toplanan ÖTV gelirisi ise yüzde 12 artarak 16,4 milyar lira oldu.

Rakı tüketimi 10 yılda yüzde 62 azaldı

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tütün ve Alkol Dairesi başkanlığından elde ettiği verile göre, iç piyasada bira tüketimi 1 yılda 10 milyon litre düştü. Bu dönemde şarap tüketimi 7 milyon, votka ise 1,4 milyon litre azaldı. 2020’de viski tüketiminde ise 3 milyon litrelik artış yaşandı.

Alkollü içkilere bakıldığında tüketimi en çok düşen ürünlerden biri rakı oldu. 10 sene önce iç piyasada toplam 48 milyon litre rakı arzı olurken, 2020 yılında ise yüzde 60’ın üzerinde düşüş oldu ve arz 30 milyon litreye geriledi. Rakının piyasasındaki daralmada reklam ve tanıtım yasakları, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlanan uçuşlarla birlikte ihracatın düşmesi de etkili oldu.

Bununla birlikte rakı tüketiminin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri de zamlar. 2002 yılında 70’lik rakı fiyatı 8,25 TL olurken, şu anda 70’lik rakı fiyatı 175 TL. Buna ek olarak rakıdan alınan ÖTV ise, maliyetin yüzde 287’sine tekabül ediyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV, verginin en kazançlı kalemi oldu. 2006’da alkollü içkiler ÖTV gelirinin yüzde 5’i olurken, 2020 yılında ise 100 liralık ÖTV’nin 10 lirasını oluşturuyor.