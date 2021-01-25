Putin’e Kızından Darbe! Düşmanını Takip Ediyor

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Luiz olarak bilinen bir kızı var. Putin’in gizli aşkı Svetlana Krivonogikh’İn annesi olduğu Luiz’in yaptığı hamle dikkatleri üzerine çekmesine sebep oldu. Bu olay Putin’e darbe olarak adlandırıldı. Rusya devlet başkanı Putin’in kızı, devlet başkanının baş düşmanı Aleksey Navalny’yi sosyal medya hesabından takip etmekte. Putin’in kızının bu takibi insanların dikkatini çekerken sosyal medya kullanıcıları kızı Luiz’e sorular da yöneltti. sordukları soruların bazıları ise “Arkadaşların baban ne iş yapıyor sorusunu sorduğunda ne cevap veriyorsun?” şeklinde idi.

Devlet başkanı Putin’in kızı Luiz’in bu hareketi gündemde yer alırken Putin’in son zamanlarda muhalif lider tarafından yapılan baskılar sonucunda zor zamanlar geçirdiği de bilinmekte. Muhalif lider Aleksey Navalny, Rusya devlet başkanı Putin’in Kaçak Sarayı’nı ifşa etmişti. Bu olay sonrasında ülkede, devlet başkanına karşı protesto yürüyüşleri yapılmış ve bu yürüyüşler sırasında polis ve göstericiler arasında arbedeler meydana gelmişti.

Devlet başkanı Putin’in ifşa edilen görüntülerinde Kızının da dans ettiği anlar dikkatleri çekmişti. İngiltere’de eğitim almış olan kızı Luiz, görüntülerde belli olan erkek arkadaşı ile dans ettiği anlar hakkında yorumlarda da bulundu. Putin’in ifşa görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Muhalif lider tarafından yapılan baskılar sonucunda zor günler yaşayan Putin’in kızı bu videoya yorum yapmış ve erkek arkadaşı ile dans ettiği anlar hakkında çok kısa süreli olarak göründüğü açıklamasında bulunmuştu

Muhalif Lider Navalny, Putin’in kızının annesi hakkında yorumlarda bulundu. Annesinin çok iyi bir insan olduğunu ancak daha iyi bir yaşam istediği için Putin’den çocuk sahibi olduğu hakkında açıklamalar yapıp bu durumu öne sürmüştü. Bununla birlikte muhalif lider temizlikçi olan kızının annesi için güncel olarak servetinin 100 milyon dolar olduğu hakkında iddialarda bulundu

Bu duruma ek olarak Putin’in ifşa görüntülerinin ortaya çıkması hakkında kızının yorum yapması da dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda kızı Luiz’in, muhalif lideri sosyal medya hesabı üzerinden takip etmesi de ses getirdi. Kızının bu hareketi tepki çekerken “Babandan utanmıyor musun?” gibi sorular yazıldı. Gelen bu yorumlar karşısında kızı Luiz, muhalif lideri takip etmeyi sürdürmekte.