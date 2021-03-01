Putin'le konuşunca geri adım attı: Yanlış bilgi verilmiş!

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rus yapımı İskender füzelerinin yalnızca yüzde 10'unun patladığını dile getirmişti. Paşinyan, Rus lider Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından geri adım atmak zorunda kaldı.

Konuya ilişkin açıklama Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Söz konusu açıklamada, Paşinyan'ın gerçeklere ilişkin araştırma yaptığı ve sonuç olarak kendisine yanlış bilgi verildiğini fark ettiği kaydedildi. Açıklamada, Paşinyan'ın kullandığı ifadelerin Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilere yönelik olmadığı ifade edildi.

Yüksek teknoloji, sanayi ve askerî alanlarda Ermenistan'ın Rusya ile iş birliğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, söz konusu iş birliğinin daha da artırılması için Ermenistan'ın yeni hamlelerde bulunacağına dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Azerbaycan ile yapılan savaş sırasında neden Rus yapımı İskender füzelerinin kullanılmadığını sormuştu. Bunun üzerine Paşinyan, İskender füzelerinin kullanılmasının mümkün olmadığını çünkü bu füzelerin sadece yüzde 10'luk bir kısmının patladığını söylemişti. Paşinyan, Sarkisyan'ın yanıtını bildiği sorular sormaması gerektiğini belirterek, öncelikle İskender füzelerinin neden sadece yüzde 10'unun patlayabildiğinin sorulması gerektiğini ifade etmişti.

Ermenistan füzeleri ne zaman almıştı?

Ermenistan, Rus yapımı İskender füzelerini 2016 senesinde almıştı. Eski Ermenistan Genelkurmay Başkanı Hakobyan, bu füzelerin savaş sırasında kullanıldığını ama nerede kullanıldığının duyurulamayacağını ifade etmişti. Ermenistan Başsavcılığı, bu açıklama hakkında inceleme başlatılacağını belirtmişti. Ermenistan Özel Soruşturma Servisi tarafından Hakobyan ifade vermesi için çağrılmıştı.

415-500 km. menzile sahip olan İskender füzeleri, 6-50 km. uçuş irtifasına sahip. İskender füzeleri, ayrıca radara görünmüyor. Kısa menzilli balistik füze sistemi olarak bilinen İskender füzelerinin konvansiyonel savaş başlıkları şu şekilde:

- Termobarik,

- Sığınak delici,

- Misket bombaları,

- Yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı,

- Radarsavar görevleri için elektromanyetik darbe.

İskender füzelerinin nükleer başlık taşıyabildiği de biliniyor.

Paşinyan'ın İskender füzelerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Ermenistan ordusu tarafından istifa çağrısında bulunan bir bildiri hazırlanması, darbe girişiminin arkasında Rusya olduğuna dair iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 15:52