Putin'in Sarayı İfşa Oldu: Striptiz Odası, Kumarhane, Helikopter Pisti...

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı, ülkede en güçlü muhalif liderlerden biri Alexei Navalny. Sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından bir süredir Almanya’da tedavi altında olan ve önceki gün Rusya’ya geldikten sonra tutuklanan Navalny, web sitesinde Putin’e ait sarayın fotoğraflarını yayınladı. Putin’in sarayının lüksün sınırlarını zorlayan hali ise herkesi şaşırttı.

1,3 milyar dolarlık saray

Sarayda buz pisti, helikopter pisti ve kilise var

Devlet Başkanı Putin’in sarayının detayları internette ifşa edildi. Bilgilere göre sarayın maliyeti 1,3 milyar dolar, yani yaklaşık 9,8 milyar TL. Rusya’nın güneyinde yer alan Saray, Karadeniz’e kıyısı bulunan Gelencik’te yer alıyor. Saray hem büyüklüğü hem de lüks özellikleri ile gündemde.

Putin’in sarayında yer aldığı ifade edilen bölümler içinde 200 bin dolarlık bir kanepe, konser salonu, yüzme havuzu, kumar makineleri, stripriz bölümü ve nargile salonu da bulunuyor.