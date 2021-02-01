Putin'in Kızından, Protestoculara '' Savaşmayalım, Sevişelim' Çağrısı

Rusya da son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiyor muhalif lider Alexei Navalny’in tutuklanmasının ardından başlatılan protestolar hız kesmeden ardı ardına devam ediyor. Şu ana kadar ise göstericilerden 5 binden fazla kişi gözaltına alındığı biliniyor. Putin’in kız olarak birine ve bu şekilde iddia olarak öne sürülen 17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh, Savaşmayalım, sevişelim, ifadesini kullandı. Genç kızın kullanmış olduğu bu ifade ülke gündeminde yankı buldu.

Rusya'da zehirlenme sonucu dünya gündemine oturan ve adının sıklıkla duyduğumuz muhalif lider Alexei Navalny Almanya'da görmüş oldu tedavinin ardından ülkesine geri dönüş sağladı.

Muhalif lider Alexei Navalny sağlığına kavuşup bir ülkesine döner dönmez Rusya'da ani bir şekilde tutuklandı, binlerce gösterici bu durumu protesto edip duruma tepki göstermek için adeta sokaklara döküldü.

Ülkenin bazı kesimlerinde iç karışıklık son hızla devam ederken şu ana kadar, sayısı 5100 olan protestocu tutuklandı. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in kızı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Elizaveta Krivonogikh’ten dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım yaptı.

Genç kız, kendi Instagram şahsi hesabından yapmış olduğu paylaşımda ‘’ Savaşmayalım sevişelim’’ ifadesini kullanarak bütün gözleri kendi üzerine çevirdiği. Elizaveta Krivonogikh’tin, Vladimir putin'in, yanında çalıştıĞI ve ilişki yaşadığı öne sürülen temizlik çalışanı Svetlana Krivonogikh’tin kızı olduğu iddia ediliyor.

Muhalif liderin gözaltına alınmasından sonra, ülkenin çoğunluğu sokaklara dökülmüş ve muhalif liderin tutuklanmasına karşı olan tepkilerini protesto yaparak göstermeye başladılar. Tutuklamayı protesto eden çok sayıda gösterici, yetkililer tarafından tutuklandı. Protestolar devam ederken Putin'in kızı olduğu iddia edilen kişi Instagram hesabından kendi fotoğrafın üstüne ingilizce yazmış olduğu ifade dünya gündemine oturmuş durumda. Protestolar devam ederken böyle bir paylaşımda bulunması insanlar ve devletler tarafından farklı şekilde yorumlanmasına sebebiyet verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 17:01